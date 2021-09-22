Posof Türkgözü sınır kapısında yıkımlar başladı

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof Türkgözü sınır kapısı yeniden inşa ediliyor. 1994 yılında açılan Gürcistan sınır kapısını şimdi yeniden düzenleniyor.

Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, geçtiğimiz aylarda kapıyı ziyaretinde "Bu Kapı Türkiye'ye yakışmıyor" diyerek kapının yeniden düzenleneceğini belirtmişti. Orman yangınları ve sel felaketlerinden dolayı Temmuz da başlanılması planlanan yenileme çalışmaları başlatıldı.

Sınır kapısındaki binalar yıkılmaya başlanırken yıkımlar tamamlanınca yeni yapılan planlara göre yeniden yapılacak.

Pandemi nedeniyle Gürcistan tarafından sadece tırların geçişlerine izin verdiği için şimdi inşaat çalışmaları kolaylıkla sürdürülüyor. Milletvekili Orhan Atalay ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, ekiplerle beraber sınır kapısında denetlemelerde bulundu. - ARDAHAN