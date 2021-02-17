Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
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Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu

17.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:59
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu

SAMSUN'da pazar günü başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar ile bazı yetişkinler, mahalle aralarında poşet ve tepsilerle kayarak gönüllerince eğlendi.

SAMSUN'da pazar günü başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar ile bazı yetişkinler, mahalle aralarında poşet ve tepsilerle kayarak gönüllerince eğlendi.

Kentte, pazar günü sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla 3 gündür devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yağış nedeniyle Samsun'da 162 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Soğuk havaya aldırmayan çocuklar ve bazı yetişkinler, mahalle aralarını buz pistine çevirdi. Vatandaşlar, naylon poşet ve tepsiyle kayarak doyasıya eğlendi. Kayak pistine dönüşen mahalle araları renkli görüntülere sahne oldu.'KURTARMA TİMİ OLARAK GÖREV YAPIYORUM'Tepsiyle kayak yapan torunlarıyla ilgilenen Ali Coşkun, "Sabah saatlerinde dışarı çıktık, tepsiyle birlikte kaymaya başladılar. Kayıyorlar ben de kaza olmasın diye onları tutuyorum, şu an kurtarma timi olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 1 saattir burada oynuyoruz. Biraz daha oynayıp, eve gideceğiz" dedi.'50 KURUŞLUK BİR MALİYETLE KAYIYORUZ'

Çocuklarıyla birlikte poşetle kayan Adem Güneşoğlu, "Çocukların eğlendiğini görünce biz de dışarı çıktık. 50 kuruşluk bir maliyetle kayıyoruz. Kayak merkezinde yüzlerce lira verip kaymaktansa poşet ve tepsiyle karın tadını çıkarıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum, çok güzel bir eğlence. 45 dakikadır kayıyoruz" diye konuştu.


- Samsun
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu
Poşet ve tepsiyi alan kaymaya koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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