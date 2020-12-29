Posbıyık, "Yeni açılan yollar trafiği rahatlatacak"
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Posbıyık, "Yeni açılan yollar trafiği rahatlatacak"

29.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:03
Posbıyık,

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 18'inci madde uygulamasının tamamlandığı mahallelerde süren yeni yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 18'inci madde uygulamasının tamamlandığı mahallelerde süren yeni yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 18'inci madde uygulamasının tamamlandığı ve yeni yol yapım çalışmalarının sürdüğü Sarıkokmaz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcıları Haluk Okur, Oğuz Cömert ve ilgili daire müdürleri ile şehrin ulaşım sorununun çözümü ve yeni yerleşim yerlerinin düzenlenmesi amacıyla devam eden çalışmaları takip eden Başkan Posbıyık, Sarıkokmaz Mahallesi Aktaş Sokak ile Uzunmehmet Mahallesi'ne bağlantı yollarının açıldığını belirtti.

Alternatif yollar ile şehir merkezindeki trafik yükünün azalacağını anlatan Başkan Posbıyık şunları söyledi: "Ham yollarda çalışıyoruz. Burada insan geçecek yer dahi yoktu. Buraların 18'inci maddeye göre terklerini yaptırdık. Çarşıya, şehir merkezine gitmek isteyenler, bu yollar bittikten sonra 5 dakikada aşağıda olabilecek. Bunları yapmamızdaki en büyük sebeplerden birisi, şehir içindeki yoğunluğu tek caddeden almak, çevre yollarıyla alternatif yollar üretmek Ana caddeye gitmeden bu yollardan ulaşımı sağlamak. Bulunduğumuz yerden 1 No'lu Aktaş'ta okulun oraya çıkacak bu çalışma... Aktaş Kıracı'na çıkıyoruz, oradan da Uzunmehmet'e ulaşmak için bir hattımız var. Bu yol çarşı merkezine gidecek. Büyük gayret ve emeklerle bu noktaya geldik. 18'inci madde uygulamasını kısa süre içerisinde yaptık ve yol terkleri sağlandı. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu konularla uğraşıyoruz. 18'inci madde uygulaması biten her yerde hem 20 metre geniş cadde, hem 10 metre hem de 7 metre yolları iz olarak açıyoruz. İzler açıldıktan sonra su, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapısı yapılacak. Sonra emisyon, daha sonra da sıcak asfalt çalışması yapılacak. Zaman içerisinde bu yollar Ereğli'yi trafik yönünden çok rahatlatmış olacak. Pandemi döneminde olmamıza rağmen, yaşanan sıkıntılarına rağmen Kdz. Ereğli Belediyesi hummalı bir şekilde çalışıyor, bunların hepsini aşıyor, iyi noktada ilerliyoruz." - ZONGULDAK

Posbıyık, 'Yeni açılan yollar trafiği rahatlatacak'
Posbıyık, 'Yeni açılan yollar trafiği rahatlatacak'
Posbıyık, 'Yeni açılan yollar trafiği rahatlatacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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