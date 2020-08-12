Porsuk havzasında içme, kullanma ve sulama suyu sıkıntısı Porsuk havzasındaki içme, kullanma ve tarımsal sulama suyu sıkıntısını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, yeni su kaynakları aramadan önce mevcut kaynakların verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

Porsuk havzasındaki içme, kullanma ve tarımsal sulama suyu sıkıntısını değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, yeni su kaynakları aramadan önce mevcut kaynakların verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, her yıl olduğu gibi bu yıl da Eskişehir kent merkezi içme/kullanma suyu havzadan tarımsal sulama yapan Eskişehirli ve Polatlılı çiftçilerin sulama suyu sıkıntısı çektiğini belirtti. Su sıkıntısı gündeme gelince yeni su kaynakları arandığını, sorunu çözme makamında olanların çözümü başka makamlardan beklediğini anlatan Süleyman Bakal, "Murat Dağı'ndan çıkan Porsuk Çayı'nın su rejimini düzenlemek, Eskişehir kent merkezinin içme/kullanma suyu ihtiyacını karşılamak ve taşkınları önlemek amaçlarıyla 1958 yılında DSİ tarafından Eskişehir kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta Porsuk Barajı işletmeye alınmış ve Porsuk Baraj Gölü Havzası (PBGH) oluşturulmuştur. Bu havzada yıllık 150/160 milyon metreküp su birikmesi öngörülmüş, bu suyun yüzde 36'sı tarımsal sulama suyu; yüzde 28'i taşkın, yüzde 15'i enerji ve yüzde 21'i ise Eskişehir kent merkezinin içme, kullanma suyu olarak tahsis edilmiştir. Ayrıca Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) şehir içme suyu kaynaklarını desteklemek için 2017 yılında Ilıca göletini tamamlamış, ancak bu gölette biriken su isale hattı yapılamadığı için içme suyu kaynağı olarak değerlendirilememektedir" dedi.

"Kaybolan çok yüksek miktarda su var"

Eskişehir tarımsal sulaması için tahsis edilen suyun sağ ve sol toprak sulama kanalları ile şehir merkezinden geçerek tarım alanlarına sevk edildiğini, artan suyun Porsuk Çayı yatağına tekrar karıştığını belirten Bakal, "Sağ sulama kanalının uzunluğu 38.6 kilometre, sol sulama kana uzunluğu 90.76 kilometredir. Toprak kanallardan sevk edilen sulama suyunda yüksek oranda su kaybı olması kaçınılmazdır. Toprak kanalların oluşturduğu çevre kirliliği ve güvenlik sorunları da sürekli şikayet konusudur. Bu bilgilerden anlaşılacağı gibi, Eskişehir kent merkezinin içme/kullanma ve tarımsal sulama suyunda atıl bir kapasite ve kaybolan çok yüksek miktarda bir su vardır" diye konuştu.

Sorunun çözümü için öneriler

TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, sorunun çözümü için şu önerilerde bulundu:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından kent merkezinde su kaybını dünya ortalamasına indirecek şebeke yenileme ve diğer işlemler acilen yapılmalıdır. EBB'nin 2017 yılında yaptığı Ilıca göletinde; atıl bir vaziyette tutulan su sisteme katılmalı, isale hattı yapılıncaya kadar bu göletin savak kapakları açılmalı ve DSİ Uluçayır sel kapanı kullanılarak PBGH akıtılmalıdır. Eskişehir tarımsal sulaması; sağ ve sol toprak sulama kanalları ivedilikle kapalı sisteme alınarak, toprak kanallardan dolayı oluşan yüksek su kayıpları önlenmeli,tarımsal sulamada damlama ve basınçlı sulama sistemleri daha fazla teşvik edilmelidir. PBGH temizlenerek kapasitesi arttırılmalıdır. PBGH özel hükümlerinin uygulanması titizlikle takip edilmelidir.Porsuk havzasında içme, kullanma ve tarımsal sulamada öncelikle mevcut kaynaklar verimli olarak kullanılmalıdır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA