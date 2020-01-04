Pompeo'dan Avrupalı ülkelere Süleymani eleştirisi: Umduğum düzeyde yardımcı olmadılar
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Pompeo'dan Avrupalı ülkelere Süleymani eleştirisi: Umduğum düzeyde yardımcı olmadılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonı başlatma kararı alırken Avrupalı ülkeleri 'yardımcı olmadıkları' gerekçesiyle eleştirdi.

04.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:56
Pompeo'dan Avrupalı ülkelere Süleymani eleştirisi: Umduğum düzeyde yardımcı olmadılar

(ABD) Dışişleri Bakanı , İranlı komutan 'nin öldürüldüğü operasyonu başlatma kararı alırken Avrupalı ülkelerini 'yardımcı olmadıkları' gerekçesiyle eleştirdi.


Bakan Pompeo, "İngilizler, Fransızlar, Almanlar, yaptığımız şeyin yani Amerikalıların yaptıklarının, Avrupa'da da hayat kurtardığını anlamalı. Bu, bütün dünya için iyi bir şeydi." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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