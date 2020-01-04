Pompeo'dan Avrupalı ülkelere Süleymani eleştirisi: Umduğum düzeyde yardımcı olmadılar

04.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:56

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyonu başlatma kararı alırken Avrupalı ülkelerini 'yardımcı olmadıkları' gerekçesiyle eleştirdi.



Bakan Pompeo, "İngilizler, Fransızlar, Almanlar, yaptığımız şeyin yani Amerikalıların yaptıklarının, Avrupa'da da hayat kurtardığını anlamalı. Bu, bütün dünya için iyi bir şeydi." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle