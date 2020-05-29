Pompalı tüfekle iş yerini basan şahsı, sivil polisin etkisiz hale getirmesi kamerada Ankara'da bir GSM operatörünün bayisini pompalı tüfek ile basan şahsı, içerideki sivil polis memuru etkisiz hale getirdi. O anları güvenlik kamerası kaydetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, telefon hattındaki haciz nedeniyle GSM operatörünün bayisini pompalı tüfekle basan şahsı, içeridekli bir sivil polis memuru etkisiz hale getirdi. Olay, güvenlik kamerasına anbean ayansıdı.

POMPALI TÜFEKLE İŞ YERİNE GERİ GELDİ

Ankara'nın Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde, T.T, telefon hattındaki haciz nedeniyle GSM operatörü bayisi sahibi O.B. ile tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan T.T., bir süre sonra elinde pompalı tüfekle tekrar iş yerine döndü. Müşteriler olduğu sırada elinde tüfekle iş yerine giren T.T., paniğe neden oldu.

SİVİL POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada müşteri olarak içeride bulunan, Altındağ Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru E.A., T.T.'ye müdahale ederek, elindeki tüfeği alıp, etkisiz hale getirdi. Meslektaşlarına durumu bildiren polis memuru, gelen ekiplere alkollü olduğu da belirlenen T.T.'yi teslim etti. Gözaltına alınan ve işlemleri süren T.T.'ye, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 866 lira idari para cezası uygulandı.

OLAY GÜVENLİ KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde T.T.'nin, elindeki pompalı tüfekle otomobilden inip, iş yerine girdiği ve polisin müdahale ederek, tüfeği aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA