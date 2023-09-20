Zonguldak Valisi Üniversite ve Emniyeti Ziyaret Etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e iade-i ziyarette bulundu ve üniversite hakkında bilgi aldı. Ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalarına yönelik brifing aldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e iade-i ziyarette bulundu, üniversite ilgili bilgiler aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu; ZBEÜ ziyaretinin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarına yönelik brifing alan Vali Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Cezmi Yalınkılıç ve Jandarma mensuplarına görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. Sonrasında İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, çalışmalarına yönelik brifing aldı. İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - ZONGULDAK