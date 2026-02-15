AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den Milas'ta zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Ak Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddiasıyla gündeme gelmesiyle ilgili, "İlçe başkanınız zeytinlikleri hülle yoluyla kesmiştir, köklerini de taşımıştır. Oranın yanı başında inşaata açılan diğer arazi gibi kendi arazisinin de inşaata açılması için bu yolu benimsemiştir." dedi.

Milletvekili Mete, AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Milas ilçesinde zeytin ağaçlarının kesilmesine yönelik yaptığı açıklamasından dolayı CHP milletvekilleri ve bazı yöneticilerin kendisini "Milas halkından özür dilemeye" davet ettiğini hatırlattı.

Mete, CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey'in kendisine ait arazi için vekaletname verdiği kişinin damadı olduğunu, vekaletnamenin de "birçok kurum ile çalışılabilir hatta bina yapılabilir" gibi yetkiler içerdiğini söyledi.

Vekaletnameyi alan damadın Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cenk Soydan olduğunu ve 15 gün sonra arazideki zeytin ağaçlarını kestiğini ifade eden Mete, "Kesmekle yetinmez köklerini ekskavatörle kazımaya başlar. Allah'ın sopası yok derler ya vatandaşın biri de olay esnasında hem video çeker hem de fotoğraflarını alır. Bu vatandaşın ihbarı üzerine Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede yaptığı incelemede 27 zeytin ağacının kesildiğini tespit ederek, tutanak altına alır. Kesilen ağaçların köklerinin ekskavatörlerle sökülüp oradan götürüldüğünün görüntüleri de mevcut." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün tuttuğu tutanak neticesinde kesilecek cezayı "İlçe Başkanınız Kılbey arazi sahibi olarak mı ödeyecek, yoksa damadı mı ödeyecek?" diye soran Mete, şöyle devam etti:

"Siz vekaletname vererek hukuki sorumluluktan kurtulabilir misiniz? Burada anlaşmalı bir hareket var. Tutmuş ilçe başkanı belediyede müdür olan damadına araziyle ilgili işlemleri yapması için vekaletname vermiş. Adam da tabii cins tahsisi yapmak için önce zeytinleri yok etmiş. Yani bir halt yemişsiniz bari susun edebinizle de daha fazla karıştırmayın. Yaptığınız her türlü iftira çirkeflik böyle belgelerle video ile yüzünüze çarpılır."

Mete, "İlçe başkanınız zeytinlikleri hülle yoluyla kesmiştir, köklerini de taşımıştır. Oranın yanı başında inşaata açılan diğer arazi gibi kendi arazisinin de inşaata açılması için bu yolu benimsemiştir. Öte taraftan çevreci kimliğiyle tiyatro oynamak için Genel Başkanınızı ve milleti Akbelen'e çağırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelen CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.