Zelenskiy: "Putin ile görüşme Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da yapılabilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin Türkiye, İsviçre ya da Avusturya'da yapılabileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'de Rusya ile barış müzakerelerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmeyi kabul etmemesi halinde ABD'den "güçlü bir yanıt" görmek istediğini söyledi. Zelenskiy, "Ruslar buna hazır değilse, biz gümrük vergisi talep ederiz. ABD'den ek yaptırımlar ve gümrük vergileri talep ediyoruz, çünkü bunlar gerçekten etkili olacak. ABD'nin bu konuda adım atacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Putin ile beklenen görüşmenin yerine ilişkin konuşan Zelenskiy, zirvenin İsviçre, Avusturya veya Türkiye'de yapılabileceğini belirtti. Zelenskiy, " Ukrayna, ABD ve Rusya liderleri arasındaki toplantının tarafsız Avrupa'da yapılmasının adil olduğuna inanıyoruz ve bu, Avrupalı liderler tarafından da vurgulandı. Çünkü savaş Ukrayna'da ve Avrupa kıtasında. 'Anlaştık' dedim. İsviçre, Avusturya, anlaştık. Türkiye mi? Bizim için Türkiye bir NATO ülkesi ve Avrupa'nın bir parçası, karşı değiliz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca, "Moskova'da bir görüşme söz konusu değil" dedi. Görüşmenin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılmasına da karşı olduğunu belirten Zelenskiy, savaş sırasında Ukrayna'yı destekleme konusunda Avrupa genelinde bir birlik olduğunu, ancak Avrupa Birliği (AB) Macaristan'ın aynı eğilimde olmadığını vurguladı. Zelenskiy, "Başkan Trump'tan Budapeşte'nin Avrupa Birliği üyeliği yolumuzu engellememesini sağlamasını istedim. Trump, ekibinin bu konu üzerinde çalışacağına söz verdi" dedi.

"Donbass'ın Rusya'ya bırakılması Harkov ve Dnipro'ya giden yolu açar"

Zelenskiy, Putin'in savaşın sona ermesi karşılığında talep ettiği Donbass'a ilişkin de konuştu. 2022'de başlayan savaştan önce Rusya'nın Donbass'ın 3'te 1'ini işgal ettiğini, şimdi ise yüzde 67-69'unu elinde tuttuğunu, yani yaklaşık 4 yıllık çatışmalarda sadece 3'te birini ele geçirebildiğini vurguladı. Zelesnkiy, "Yıl sonuna kadar Donbass'ımızı işgal edecekleri yönündeki konuşmaların tamamen palavra olduğunu açıkça belirttim" dedi. Trump'a, Ukrayna'nın Donbass'tan çekilmesinin Rusya'ya Harkov ve Dnipro'ya giden yolu açacağını anlattığını söyleyen Zelenskiy, "Putin burada kontrolü ele geçirirse imzalanan herhangi bir anlaşmaya bakılmaksızın daha da ileri gidecektir. Başkan Trump kabul etti mi? Anladı" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Trump'a Putin'in "boş laflar" söylediğini belirttiğini dile getirdi. Zelenskiy, "Belki de buna güveniyor, kabul edemeyeceğimiz şartlar oluşturarak savaşı sona erdirmekten kaçınmayı umuyor" şeklinde konuştu.

"Güvenlik garantilerini 7-10 gün içinde görmek istiyoruz"

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesini desteklemesinin diğer müttefiklerin de taahhütte bulunmasına kapı açtığını söyledi. Zelenskiy, Türkiye'nin Karadeniz'de güvenlik sağlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini belirterek, "Kilit ülkelerin genelkurmayları şimdiden nasıl katkıda bulunmaya hazır olduklarını tartışıyorlar" dedi. Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin 7-10 gün kesinleşmesini isteyen Zelenskiy, "Güvenlik garantilerini 7-10 gün içinde görmek istiyoruz. Bu anlayışla üçlü toplantı (Ukrayna, ABD ve Rusya liderlerinin bir araya geleceği) yapmak istiyoruz. Benim mantığım buydu. Başkan Trump biraz farklı bir yaklaşım önerdi, ikili bir toplantı yerine üçlü bir toplantı. Ancak sonunda hepimiz, güvenlik garantileri üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz ve Kuzey Atlantik Antlaşması'nın (NATO) 5. Maddesi'ne benzer bir altyapı oluşturduğumuz konusunda hemfikir olduk. Bugün sahip olduğumuz şey, buna yönelik siyasi destek" şeklinde konuştu. Gönüllüler Koalisyonu'nun güvenlik garantilerine değinen Zelenskiy, "Kaç ülkenin burada asker bulundurmasına hazır olduğunu bilmiyoruz. Gönüllüler Koalisyonu'nun, güvenlik garantilerine katılmayı potansiyel olarak düşünen 30 ülkeden oluştuğunu biliyoruz. Bazıları karada asker bulundurabilir. Bazıları hava savunması sağlamaya hazır. Bazıları, yeterli sayıda gerekli uçakla belirli bir süre göklerde kalacak veya hava devriyeleri gerçekleştirecek. Eminim ki bazıları, yalnızca tarafsızlık veya Anayasalarındaki başka bir statü nedeniyle fon sağlamaya hazır olacaktır. Önemli olan, Japonya ve Avustralya da dahil olmak üzere bu ülkelerin var olması, angaje olmaları ve istekli olmalarıdır. Tam olarak neye söz vereceklerini henüz bilmiyoruz, ancak önemli olan orada olmaları. Biraz zaman, daha net bir tablo elde edeceğiz" dedi.

ABD ile 50 milyarlık İHA anlaşması

Vladimir Zelenskiy, güvenlik garantileri karşılığında ABD ile insansız hava aracı (İHA) üretimini hedefleyen 50 milyar dolar değerinde 5 yıllık bir dron anlaşması önerdiğini belirterek, "Bu çok büyük bir program. Muhtemelen savaştan sonra başlayacak" dedi. Zelenskiy, Rusya'nın "İHA sayısını artırdığını" ve müttefiklerin de "acilen harekete geçmesi gerektiğini" sözlerine ekledi. Zelenskiy, "Biz, fon sıkıntısı nedeniyle bu hıza yetişemedik" dedi. Zelenskiy, Ukrayna'nın kilit öneme sahip cephelerde her Rus İHA'sına karşılık 1.1 İHA'sı olduğunu, bunun geçtiğimiz ayki 1.4'ten düştüğünü söyledi.

"Flamingo füzesinin seri üretimine başlanacak"

Menzili 3 bin kilometre olan yerli üretim "Flamingo" füzesinin testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını açıklayan Zelenskiy, füzelerin seri üretimine Ocak-Şubat aylarında başlanacağını duyurdu. Zelenskiy, "Bu füzenin testleri başarılı oldu. Şimdiye kadar sahip olduğumuz en başarılı füze bu. 3 bin kilometre uçuyor ki bu önemli. Aralık ayına kadar daha fazlasına sahip olacağız. Aralık ayı sonunda veya Ocak-Şubat aylarında ise seri üretime başlamamız gerekiyor" dedi. - KİEV