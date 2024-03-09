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Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri iyice sertleşti

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Son dönemlerde Yeniden Refah'a yönelik söylemlerin sertleştiği AK Parti cephesinde dikkat çeken bir çıkış da Mustafa Elitaş'tan geldi. Aday göstermedikleri isimlerin başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere diğer partilerde soluğu almasını sert bir dille eleştiren Elitaş, "Bize aday adaylığı için müracaat edenler, başka kapılarda geziyor. Sanki görücüye çıkmış gibi" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Sosyal tesiste Ak Parti'nin belediye başkan adayları ve partinin il ve ilçe yöneticileri ile bir araya gelen Elitaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurduğu günden beri tüm seçimlerde başarı elde ettiğini söyleyerek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden de başarıyla çıkacağını belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YOL ARKADAŞI OLABİLMEK..."

AK Parti'nin seçim bittiği gün bir sonraki seçime hazırlanan siyasi parti olduğunu aktaran Elitaş, "Biz, gönüllere girmesini, onlarla bir olmayı bilen bir siyasi partiyiz. Sandığa gitmeyi, sandıktaki sonuçları da sonuna kadar demokratik haklarını da koruyan bir siyasi partiyiz. O yüzden 23 gün içinde gayret göstermemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük eseri AK Parti'dir. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olabilmek, beldemizin mamur olabilmesi için yaptığımız hizmetlerle anılmak bizim için büyük mutluluk kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyorAK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş

"BİRİLERİ DE BUNLARI KAPIYORLAR"

Salondaki bazı milletvekillerinin isimlerini sayarak sözlerine başlayan Elitaş, "Buradaki bazı milletvekili arkadaşları, şimdiye kadar hiç kimsenin kapısının önünde koymadık. Biz AK Partiliyiz. Biz bu davaya inanmış insanlarız. Milletvekili ben olurum başkası olur ama bu davada ben her zaman varım' dediler. Bazen duyuyoruz. Bize aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlar, bir bakıyoruz başka kapılarda geziyorlar. Sanki görücüye çıkmış gibi. Birileri de bunları kapıyorlar. Sonra onlar, 14- 28 Mayıs'ta da olduğu gibi 'biz Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıyız' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için bu davaya engel çıkaranların yanında durmamalısın. 'Biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, bize oy verin, kazanırsak yine AK Parti'ye geçeriz' diyorlar, yok öyle bir şey" diye konuştu.

'TERK EDEBİLEN ŞAHSİYET, YARIN SENİ BİR DAKİKADA TERK EDER'

Sözlerini sürdüren Elitaş, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları koltuk sevdasında olanlar değil, dava şuuruna inanmış insanlardan oluşmaktadır. Bu bilinçte olmayanların bizim yanımızda yeri yok. Başka partiye gideceksin onlarla beraber ihtiraslarını tetikleyecek, nefsini kabartacak ve sonra da intikam duygusuyla kaybettirmek için gayret göstereceksin. Hadi gidenler gitti, kalanlara diyorum ki yıllarca ben de milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış birisi aday gösterilirken, kimse tanımazken tanıtmışız ve bir noktaya getirmişiz. Aday göstermedikten sonra, 'ben gidiyorum hadi eyvallah, ben önemli adamım' diyorlar. Terk edebilen şahsiyet, yarın seni bir dakikada terk eder."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (7)

SMMM:

PANİK YOK KAYBEDECEKSİNİZ.

58
21
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Benim Kkk:

Sonbaharda acan çiçek misali sonu gelmis akp nin

45
12
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yiğit:

O zaman CHP den gelenleri niye aldınız?

46
9
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İlhan Fırat:

Yumurta dayandıkça

39
6
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golebicemarti golebicemarti:

Sayın Elitaş artık attığınız çamurlar yapışmıyor. 100 sene milleti Lozan'ın gizli maddeleri var diye kandırdınız. Saygılarımla.

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6
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sade vatandaş:

hayatın cilveleri bunlar bir gün canım cicim kardeşim bir günde işine gelmediğinde zübük mübük bölücü mölücü falan filan feşmekan

26
5
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Seçilmiş kişi:

Erbakan ak partinin en çok rant ve faiz düzenini eleştiriyor.

13
2
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