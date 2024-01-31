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Zafer Partisi'nden seçime giren Mahmut Tatar Diyarbakır'dan, kızı Beyza Tatar Şırnak'tan aday oldu

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Zafer Partisi'nden adaylığını açıklayan Mahmut Tatar, Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanlığı için yarışa girerken kızı Beyza Tatar ise aynı partiden Şırnak Belediye başkan adayı oldu. Tatar, eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Tatar, "Not yapılacak her trol yorumlara tek cevabımdır. Aynı aileden her yere aday olmuşlar vesaire yorumlarla bize atılacak çamur tutmaz." dedi.

Zafer Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları sürerken Diyarbakır ve Şırnak adayları kesinleşti. Genel seçimlerde Şırnak'tan milletvekili olan Mahmut Tatar, Diyarbakır Belediye başkan adayı olurken kızı ise Şırnak'tan aday gösterildi.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tatar, "Zafer Partisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge başkanı olarak, öncelikle Zafer Partisi Diyarbakır büyükşehir Belediye başkanı adayı olduğumu sizlere duyurmak isterim." dedi.

BABASI DİYARBAKIR'DAN KIZI ŞIRNAK'TAN ADAY OLDU

Mahmut Tatar'ın kızı Beyza Tatar ise Şırnak'tan aday oldu. Beyza Tatar'ın adaylığını babası Mahmut Tatar açıkladı. Tatar, Zafer partisinde aday değişikliğine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tatar, "Genel başkanımız profesör doktor Sayın Ümit Özdağ'ın olurlarıyla Diyarbakır büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam sebebiyle, yerime Şırnak belediye başkan adayı Beyza Tatar olmuştur." dedi.

ADAYLIĞINI BABASI DUYURDU

Mahmut Tatar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Genel başkanımız profesör doktor Sayın Ümit Özdağ'ın olurlarıyla Diyarbakır büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam sebebiyle, yerime Şırnak belediye başkan adayı Beyza Tatar olmuştur. Partimizin ilkeleri doğrultusunda, prensiplerimizden ve ilkelerimizden hiçbir taviz vermeden devam edecek bir adaya Serhat ilimiz Şırnak'ı emanet ediyoruz Beyza Tatar Şırnak'a hayırlı olsun.

Not yapılacak her trol yorumlara tek cevabımdır. Aynı aileden her yere aday olmuşlar vesaire yorumlarla bize atılacak çamur tutmaz. Zafer Partisi çatısı Altında birleşmeye tüm vatansever kardeşlerimizi davet ediyoruz."

TATAR AİLESİ GÜNDEMDE

14 Mayıs seçimlerinde Tatar ailesinden 4 kardeş, 4 farklı partiden Şırnak'ta 1. sıra milletvekili adayı olmuştu. Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi'nden, Arslan Tatar AK Parti'den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP'den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi'nden milletvekili adayıydı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Zafer Partisi Diyarbakır Şırnak Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Sabahattin Polat :

Hepiniz kaybedeceksiniz, kazanan DEM olacak.

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