Sürecin ayrıntılarını anlattı! Ümit Özdağ cezaevinden mektup yazdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı. Karar yazısında Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarının Kayseri'deki olaylara da neden olduğu belirtildi. Özdağ ise savunmasında Kayseri'de, "Eve dönün çağrısı" yaptığını öne sürdü. Özdağ, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na (Eski adıyla Silivri Cezaevi) götürüldü.

CEZAEVİNDEN MEKTUP GÖNDERDİ

Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Şehirlioğlu aracılığıyla cezaevinden el yazısıyla yazdığı mektubu bir televizyon programına gönderdi. Mektubunda yaşadığı sürecin ayrıntılarını paylaşan ve Ergenekon ile Balyoz kumpas davalarında yapılanlara benzer bir kumpas ile tutuklandığını belirten Özdağ, "Bu inanılmaz hukuk cinayetlerinden birisidir. Amaç Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni susturmaktır." dedi.

"BİR BANK ÜZERİNDE GECEYİ GEÇİRMEK ZORUNDA KALDIM"

Özdağ, mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile Ankara'da tutuklandım. İstanbul'a zaman zaman 150 kilometrelik süratle getirildim. Gece İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde genç polis kardeşlerimizin özen ve nezaketine rağmen yukarıdan verildiği anlaşılan 30 santimetre genişliğindeki bir bank üzerinde geceyi geçirmek zorunda kaldım. Genç polis kardeşlerim bana bir battaniye verdiler. Sabah 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne gideceğimiz söylendi ancak saat 13.30'da götürebildiler. Çünkü Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlemediğimi anlamışlardı. Bunun için yeni bir dosya oluşturmak amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından bir rapor istendi. O rapor gelene kadar benim adliyeye gelmemi bekletmişler. 2020, 2021, 2022'de attığım x'ler ile ki hiçbirisi Kayseri olaylarıyla ilgili değil Kayseri olayları arasında irtibat kurarak tutuklama yaptılar. Bu inanılmaz hukuk cinayetlerinden birisidir. Amaç Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni susturmaktır. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi susunca Öcalan'ı serbest bırakmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorlar."

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti. Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı. Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklanmış ve Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.