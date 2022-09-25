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Özdağ'ın talimatıyla darbedildiklerini öne süren Soner Çam, sebebini de anlattı: Haftaya genel kurulda aday çıkaracaktım

Politika Haberleri

Zafer Partisi'nin Kurucular Kurulu Toplantısı sonrasında parti içindeki muhaliflerden Soner Çam ve Çetin Davarcı, Ümit Özdağ'ın azmettirmesiyle 15-20 kişi tarafından azmettirildiklerini öne sürdü. Soner Çam, 20 Mart itibari ile de ben genel başkana muhaliftim. Parti içinde bir grubum vardı. Haftaya gerçekleşecek genel kurulda aday çıkaracaktım. Bugün de toplantıdan sonra bir yerde toplanıp karar verecektik. Genel Başkan Özdağ bunu duymuş ve bugün benim üzerime oynadı" dedi.

Zafer Partisi'nin Kurucular Kurulu Toplantısı toplantı sırasında yaşanan gerginliğin toplantı salonu dışına taşması ile parti içindeki muhaliflerden Soner Çam ve Çetin Davarcı darp edildiği iddia edildi.

15-20 KİŞİ DARBETTİ İDDİASI

Toplantı sırasında çıkan gerginlikle salon dışında bir arbede yaşandığını kaydeden partili Soner Çam, "Bugünkü Kurucular Kurulu toplantısında ( Ümit Özdağ ) konuşmaları ile hep benim üzerime oynadı. Adeta içeride bir köstebek varmış gibi 'Buradan çıktıktan sonra bir grup toplantı yapacakmış' diye saldırıya geçti. Ben de 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karşına alamazsın. Siz Türkiye'de iç savaş çıkaracak, kaostan nemalanan bir şahsiyetsiniz' dedim. Beni tekme tokatla dışarıya çıkardılar. Otelin bahçesine çıktığımızda Eskişehir Zafer Partisi Üyesi Çetin Davarcı'nın 15-20 kişi ağzını burnunu kırdı" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi içindeki muhalif gruba darp iddiası

"HAFTAYA GENEL KURULDA ADAY ÇIKARACAKTIM"

Kurucular Kurulu Toplantısı ardından parti içindeki üyeler ile görüşüp 1 Ekim tarihinde gerçekleşecek parti kurulu hakkında planlama yapacaklarını kaydeden Çam, "Ümit Özdağ azmettirerek 150-170 kişinin olduğu salonda beni apar topar dışarı attırıp darp ettirdi. Sonra da toplantıyı bitirdi. 20 Mart itibari ile de ben genel başkana muhaliftim. Parti içinde bir grubum vardı. Haftaya gerçekleşecek genel kurulda aday çıkaracaktım. Çoğu arkadaş, 'Aday olmayalım divan kurulunda bulunan 5 kişinin üstünü çizelim' dedi. Bugün de toplantıdan sonra bir yerde toplanıp karar verecektik. Genel Başkan Özdağ bunu duymuş ve bugün benim üzerime oynadı. Benim üzüldüğüm konu, Türk milliyetçisi geçinen 20 kişi, bir adamı darp ettiler. Halini görün" ifadelerini kullandı. Toplantı salonundan çıkan grubun darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Eskişehir Ankara Politika Haberler

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