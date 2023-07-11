Zafer Partisi Heyeti Suriye'ye Gitmek Üzere Adana'ya Geldi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel başkanlığındaki heyet, Suriye'ye gitmek üzere Adana'ya geldi. Gürel, Suriye'ye gayriresmi bir ziyarette bulunduklarını ve sığınmacıların ülkelerine dönmesini savunduklarını belirtti. Heyet, Suriye'de bazı görüşmeler yapmayı planlıyor.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel başkanlığındaki heyet, Suriye'ye gitmek üzere Adana'ya geldi.

Şükrü Sina Gürel, Adana Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, genel başkan yardımcıları Fikret Bayır ve Nezih Karaman ile akşam saatlerinde Lübnan'ın Beyrut şehrinden Suriye'nin başkenti Şam'a hareket edeceklerini söyledi.

Suriye'ye gayriresmi bir ziyarette bulunduklarını belirten Gürel, "Bu gayriresmi ziyaretin önemli amacı şu, biz parti olarak mutlaka, artık geçici sığınmacı Suriyelilerin, savaş bittiğine göre ve ülkede barış şartları oluştuğuna göre kendi ülkelerine salimen dönmelerini savunuyoruz ve bunu gerçekleştirmek için bir siyasi mücadele içindeyiz." dedi.

Şükrü Sina Gürel, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla bu ziyaretimizin amacı da Suriye meşru hükümetinin denetiminde olan Suriye topraklarında hiçbir olumsuz koşul bulunmadığını, herkesin olağan yaşamına devam ettiğini göstermek için olacak. Bu arada tabii Suriye'nin işgal edilmiş topraklarında yani PYD/PKK'nın ABD desteğiyle bulunduğu topraklarda henüz Suriye devleti denetimini sağlayamamış durumda ama büyük ölçüde geri kalan yerlerde Suriye'nin denetimi söz konusu. Dolayısıyla bunu Türk kamuoyuna olduğu gibi yansıtmak amacımız."

Bu gayriresmi ziyaret sonunda eğer fırsat olursa bazı görüşmeler de yapmak istediklerini dile getiren Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben kişisel olarak 2016 Mart'ında tam iç savaşın ortasında Suriye'ye gitmiştim. Orada Sayın Esad ile görüşme fırsatını da bulmuştum. Bunu Türkiye'deki yayın organlarına başta Yurt gazetesi olmak üzere yansıtmıştım. O zaman Esad'ın Türk halkına mesajı, 'Kardeş olmaya mecburuz' mesajıydı. Bunu yansıtmıştık. Şimdi gerçekten 'kardeş olmaya mecburuz' noktasında buluşmak üzere Türkiye'nin de birtakım adımlar atması gerekiyor. Bunu da vurgulamamız gerekiyor çünkü Türkiye'nin Suriye'deki varlığı geçicidir, geçici olmalıdır, sadece Suriye'nin toprak bütünlüğünü gerçekleştirmek üzere olmalıdır. Teröre karşı Adana Mutabakatı çerçevesinde Suriye'nin meşru hükümetiyle işbirliği yapmak üzere Türkiye orada bulunmalıdır. Bunun meşru temelleri budur. Bunun bilinciyle şimdi Suriye'ye böyle bir gayriresmi, turistik seyahat düzenliyoruz."

Ümit Özdağ'ın heyette yer almaması

Bir gazetecinin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın heyette yer alacağının bildirildiğini ancak bulunmadığını belirterek, "Özdağ'ın vizesinin iptal edildiğine dair söylentiler çıktığını" hatırlatması üzerine Gürel, şu yanıtı verdi:

"O konuda ayrıntılı bilgiyi Sayın Genel Başkan kendisi verecektir ama ben şu kadarını söyleyeyim, sanırım içeriden ve dışarıdan birtakım engeller Sayın Genel Başkan'a çıkartıldı. Ama ayrıntılı bilgi istiyorsanız tabii ki kendisine sormanız lazım ama biz Zafer Partisi olarak Şam'a gidiyoruz."