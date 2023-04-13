Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: 'PKK ile müzakere için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, altılı masayı eleştirerek, "Millet İttifakı seçimleri kazanırsa ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa İçişleri Bakanlığını İYİ Parti istiyormuş. İdris Naim Şahin'i İçişleri Bakanı atamayı mı düşünüyorsunuz Meral Hanım? Tekrar ediyorum, İdris Naim Şahin Ordu 1. sıra adayınız, eski İçişleri Bakanı'nı İYİ Parti'nin İçişleri Bakanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine mi yollayacaksınız?" dedi.

Ata İttifakının ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile seçim çalışmalarında bulunmak için Edirne'ye geldi. Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler Caddesi'nde esnafla sohbet eden Özdağ, daha sonra tahmis meydanında açıklamalarda bulundu.

Trakya ziyareti çerçevesinde Edirne'de olduklarını ifade eden Ümit Özdağ, "Şimdi buradan kamuoyuna sormak istiyorum ve kamuoyu önünde inşallah Meral Akşener de cevaplandırır bu sorumu. Duyduğumuza göre eğer Millet İttifakı seçimleri kazanırsa ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olursa İçişleri Bakanlığını İYİ Parti istiyormuş. İdris Naim Şahin'i İçişleri Bakanı atamayı mı düşünüyorsunuz Meral Hanım? Tekrar ediyorum, İdris Naim Şahin Ordu 1. sıra adayınız, eski İçişleri Bakanı'nı İYİ Parti'nin İçişleri Bakanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine mi yollayacaksınız? Eğer bunu düşünüyorsanız size hatırlatayım. Meclis tutanaklarına ve FETÖ komisyonu raporlarına geçmiş bir husustur ki, FETÖ örgütlenmesi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde bütün kaymakamları ve bütün ilçe emniyet müdürlerini kapsayacak şekilde İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanlığı sırasında yayılmıştı. Evet buradan yine bütün İYİ Parti'ye gönül vermiş Türk milliyetçilerine de sesleniyorum, değerli arkadaşlar, İdris Naim Şahin'i tekrar İçişleri Bakanı yapmak için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk zamanında sizlerle? veya İstanbul'da 2'nci sıra Andımızdan rahatsızlık duyduğunu utanmadan söyleyen Ensarioğlu'nu aday göstermek için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk" dedi.

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Ümit Özdağ, "PKK ile müzakere için mi İYİ Parti'yi kurmuştuk? Sizler İYİ Parti'ye onun için mi oy veriyorsunuz? Aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine sormak istiyorum. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Mustafa Balbay yargılandı ve hapiste yıllarca tutuldu, yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha sonra milletvekili olan Tuncay Özkan yargılandı, içeride tutuldu. Onları içeri atan, içeride tutan Adalet Bakanı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı" diye konuştu. - EDİRNE