Yüzbinlerce mağduru ilgilendiren ehliyet affı için CHP'li vekil düğmeye bastı: ''Kanun teklifi verdim''

Çeşitli nedenlerden dolayı ehliyetlerine el konulan yüzbinlerce kişinin sosyal medyada ''Ehliyet affı'' etiketiyle yaptığı çağrıya CHP'den cevap geldi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Cana kast etmemiş, yaptığı kusur ile ehliyet cezası alan, aralarında meslek olarak şoför binlerce kişi bir kere mahsus af bekliyor. Ekonomik krizde yapacak başka işi olmadığı için mağdurlar. Kanun teklifi verdim.'' dedi.

Yaralama ve ölüm gibi neticeleri olan kazalara karışmamış, trafik kurallarını taksirli ya da istemli şekilde ihlal etmiş vatandaşlar,bir süredir ''Ehliyet affı'' etiketiyle sosyal medyada sesini duyurmaya çalışıyordu. Cezalarının bir kereye mahsus olmak üzere affedilmesini ya da para cezasına çevrilmesini isteyen vatandaşların yüreğine su serpecek haber ise bugün CHP cephesinden geldi.

''KANUN TEKLİFİ VERDİM''

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sosyal medyada, vatandaşların kullandığı etiketi kullanarak pek çok kişinin yüzünün gülmesine sebep oldu. Seslerini duyuramadıkları için isyan eden vatandaşlara cevaben Gürer: ''Ehliyet affı yaklaşık bir milyon kişiyi ilgilendiriyor. Cana kast etmemiş, yaptığı kusur ile ehliyet cezası alan, aralarında meslek olarak şoför binlerce kişi bir kere mahsus af bekliyor. Ekonomik krizde yapacak başka işi olmadığı için mağdurlar. Kanun teklifi verdim.'' ifadelerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.