Üye Girişi
Haberler

Yunanistan Başbakanı Türk turistleri karşıladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Midilli Adası'nda Türk turistleri karşıladı ve Türkiye ile yakınlaşma politikasının yasadışı göç akışını azalttığını belirtti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Midilli Adası'nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden 92 Türk vatandaşı karşıladı. Miçotakis, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ile yakınlaşma politikası yasadışı göç akışının azalmasına yardımcı oluyor" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Yunan adasını içeren kapıda vize uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından Türk vatandaşları komşu ülkenin adalarına yoğun ilgi gösteriyor. Yunanistan'ın Midilli Adası başta olmak üzere Sakız, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adaları Türkiye'den ziyaretçi akınına uğruyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis da Midilli Adası'nda gerçekleştirdiği program sırasında adayı ziyaret eden 92 Türk vatandaşını karşıladı. Miçotakis, Türk turistler ve Türk gemi firması sahibi Ali Jale ile sohbet etti.

Miçotakis kapıda vize uygulamasına yönelik yaptığı açıklamada, "Bunun adanın yerel ekonomisi için ne kadar hayati olduğunu vurgulamama gerek yok. Türkiye'den gelen turist sayısındaki kayda değer artışa tanıklık eden tüm ilgili tarafların yüzlerindeki gülümsemenin bunu kanıtladığını görüyorum" dedi.

Vize uygulamasının Yunanistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin ve adalıların yararına olacağını belirten Miçotakis, "Komşumuzla barış ve güvenlik içinde yaşamak isteyen adalılar ve doğal olarak devam eden bu iletişimden ekonomik olarak da kazançlı çıkacaklar" şeklinde konuştu.

Miçotakis, "Türkiye ile yakınlaşma politikası yasadışı göç akışının azalmasına yardımcı oluyor. Yunanistan, Sahil Güvenliğimizin olağanüstü çalışmaları ve aynı zamanda Türk makamlarıyla işbirliği sayesinde mülteci akınları sorununu somut sonuçlarla mülteci akınlarını önemli oranda azaltmada etkili olan birkaç ülkeden biridir" dedi.

Yunan Başbakanı açıklamasını şu şekilde tamamdı:

"Yasadışı göçün azalması ve madalyonun diğer yüzü olan yasal ziyaretlerin artması Yunanistan ve Türkiye arasındaki bu yakınlaşma politikasının Midilli ve Doğu Ege'deki tüm adalar için önemli bir ekonomik büyüme katkısı getiren gerçek sonuçlar doğurduğunun kanıtıdır" - MİDİLLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Midilli Adası Yunanistan Türkiye turist Kos Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kargolar Cumartesi açık mı 2024? Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 20 Nisan Cumartesi Survivor yeni bölüm! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir? Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti? Gaziosmanpaşa Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı? 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title