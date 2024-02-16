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Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacak

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Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalny, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, eşinin ölümünün doğrulanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıklarının sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin eşi Yulia Navalni, eşinin ölümünün doğrulanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aleksey Navalni'ye yaptıklarının sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Rusya'da Yamal Yarımadası'ndaki cezaevinde bugün hayatını kaybetmesinin ardından gerginlik sürüyor. Rus muhalif liderin eşi Yulia Navalni, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacakYulia Navalni

"PUTİN VE YAKIN ÇEVRESİ BUNUN SONUCUNA KATLANACAK"

Eşinin ölüm haberinin Rus hükümet kaynakları tarafından açıklanması nedeniyle şüpheyle yaklaştığını belirten Yulia Navalni, "Ama eğer bu doğruysa, Putin, tüm çevresi, Putin'in arkadaşları ve hükümeti ülkemize, aileme, eşime yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar ve o gün çok yakında gelecek." dedi.

Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacakYulia Navalni

"ONLAR HER ZAMAN YALAN SÖYLERLER"

Putin'e ve Putin hükümetine güvenemeyeceklerini vurgulayan Yulia Navalni, gözyaşları içinde, "Onlar her zaman yalan söylerler." dedi. Uluslararası toplumu Rusya'nın "korkunç rejimi" olarak tanımladığı rejime karşı birleşmeye çağıran Yulia Navalni, "Hem bu rejim hem de Putin, son yıllarda ülkeme, ülkemize, Rusya'ya yaptıkları tüm korkunç şeylerin kişisel sorumluluğunu taşımalıdır." ifadelerini kullandı.

Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacakYulia Navalni ve Aleksey Navalni

NE OLDU?

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalni, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı. Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalni aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Yulia Navalny: Putin, eşimin ölümünün sonuçlarına katlanacak

Rus mahkemesi, ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalni'yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Aleksey Navalni, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalni'nin bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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