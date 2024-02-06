YRP'nin İstanbul adaylığı için 'Yavuz Ağıralioğlu'' kulisi

31 Mart yerel seçimleri için siyasi partilerin adayları netleşiyor. Geri sayımın sürdüğü günlerde, Yeniden Refah Partisi yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkartacaklarını duyurdu. Bu karar sonrası gözler açıklanacak adaya çevrilirken, kulislerde, " Yavuz Ağıralioğlu'na teklif götürüldü" iddiası konuşulmaya başlandı.

ESKİ

Gazeteci Fatih Portakal canlı yayında çarpıcı bir gelişmeyi açıkladı. Portakal, YRP'nin İstanbul adaylığı için eski İYİ Partili bir isme teklif götürdüğünü açıkladı. Portakal'ın açıklamasından satır başları:

"3 TANE BEYEFENDİ GİRDİ İÇERİ"

"Bugün bir esnaf lokantası var Kağıthane'de... Ordaydım, 3 tane beyefendi girdi içeri. Yakalarında Yeniden Refah Partisi'nin rozeti vardı. Gelen kişiler YRP'nin ilçe teşkilatında görevliler. Hayırlı olsun Fatih Bey kendi adayınızı açıklayacakmış, kim olacak, var mı kulağınıza gelen bir isim dedim. Bana Yavuz Ağıralioğlu olabilir dediler.

Hadi canım dedim. Kendi parti kurmaya çalışıyor, olabilir mi ya dedim. Evet dediler, olmazsa Elif Erbakan'ı görmek istediklerini söylediler.

KARARINI AÇIKLAMIŞ

Daha sonra bizim Ankara haber müdürümüz Mehmet Bal ile konuşuyoruz, dedim bir araştırır mısın? Evet, Yavuz Bey'e teklif gitmiş. Yavuz Bey, teşekkür ederek YRP'den şuan için aday olmayı düşünmediğini ifade etmiş. Teklif de Fatih Erbakan'dan gitmiş."

ERBAKAN'IN ABLASININ İSMİ ÖNE ÇIKTI

Bu gelişme sonrası YRP'nin kimi aday göstereceği merak ediliyor. Kulislere göre öne çıkan isim Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan...