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YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, adaylık sürecini ve oy oranlarını paylaştı

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Haberler.com YouTube kanalında soruları yanıtladı. Altınöz, eşi ve Necmettin Erbakan'ın kız kardeşi Rabia Elif Erbakan'ın da adaylar arasında yer aldığı süreci anlattı. Altınöz, 'Ahlaklı Belediyecilik' sloganıyla neyi amaçladıklarını da açıkladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, Haberler.com YouTube kanalında Ahsen Kaya'nın sorularını yanıtladı. Altınöz, İstanbul'da aday belirleme sürecinde Elif Erbakan'ın adının geçmesinde yaşanan süreç, kampanya sloganı ve yerel seçimlerdeki oy oranı gibi merak edilen soruları yanıtladı.

İBB ADAYLIĞI İÇİN 'ELİF ERBAKAN' İSMİ KONUŞULUYORDU

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Belediye Başkan adayı belirleme sürecinde Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın kız kardeşi Rabia Elif Erbakan ismi en çok öne çıkan kişi olarak göze çarpıyordu. Ancak verilen karar sonucunda Elif Erbakan'ın eşi Mehmet Altınöz, belediye başkan adayı olarak duyuruldu.

YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, adaylık sürecini ve oy oranlarını paylaştı

Altınöz, bu sürecin nasıl geliştiğini anlattı: Elif hanım benim örnek aldığım bir dava insanı. Eşim olmasının haricinde bizim başkanımız, örnek bir dava insanı. Teşkilatlarımız da kendisini istedi ve en sonunda istişareler yapıldı ve Elif hanım da şu anda burada oturabilirdi ama bize nasip oldu. O da bu kampanyada çok etkin bir isim. Özellikle kadın kollarında çok etkin, iyi çalışmalar yürütüyor. ifadelerini kullandı.

"AHLAKLI BELEDİYECİLİK'TE YOLSUZLUK OLMAZ"

Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde 'Ahlaklı Belediyecilik' sloganıyla kampanyalarını yürütüyor. Mehmet Altınöz, "Ahlaklı belediyecilikte yolsuzluk, hırsızlık, liyakatsizlik, torpil olmaz. Kim gelirse gelsin aynı muameleyi görür, işler sitem içerisinde yürür. Makam için değil, Allah rızası için siyaset yapılır." sözleriyle kampanyayı yürüttükleri sloganın temelinde yatanları aktardı.

"OY POTANSİYELİMİZ YÜZDE 20'YE KADAR ÇIKIYOR"

Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerde yüzde kaç oy alacağı da merak ediliyor. Mehmet Altınöz, anket çalışmalarından çıkan verileri paylaştı. Altınöz, "Genel seçimlerden hemen sonra Betimar Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankette, Yeniden Refah Partisi İstanbul'da 5 ila 7 oranında oya sahipti. Sahada gördüğümüz oy potansiyelimiz yüzde 20'ye kadar çıkıyor. Tüm Türkiye'de bir çok il ve ilçede, büyükşehirlerde seçimleri kazanacağız." dedi.

YRP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, adaylık sürecini ve oy oranlarını paylaştı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

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