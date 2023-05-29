Yozgat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 4'üncü il oldu

YOZGAT - Yozgat, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında ülke genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 76.36'lık oranla en çok oy veren iller arasında 4. sırada yer aldı.

Dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre ülke genelinde yüzde 52,16 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi. 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre oy oranını birçok il ve ilçede artıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren illerin arasında Yozgat'ta yer aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat yüzde 76.36'lık oranla Bayburt, Gümüşhane ve Çankırı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en fazla destek veren 4. il oldu. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Yozgat halkına teşekkür etti.

Yozgat halkına teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır Yozgat'a yaptığı hizmetlerin karşılığı olarak Yozgat halkının da tüm seçimlerde Cumhurbaşkanına her türlü desteği verdiğini söyleyen İl Başkanı Başer, "Yozgat hem 28. Dönem Milletvekilliği Seçiminde hem de dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminde en çok oy veren iller sıralamasında 4. oldu. Yüzde 76'nın üzerinde halkımız cumhurbaşkanımıza oy vererek destek olmuştur. Cumhurbaşkanımız Yozgat'ı seviyor, Yozgatlı da Cumhurbaşkanımızı seviyor. Desteklerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra çalışmalarımız artarak devam edecektir." dedi.

Ölene kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgatlılar olarak yanında olduklarını söyleyen vatandaşlardan Ali Pekdemir ise, "Dünyada çeyrek asırdır hiç yenilmeden devlet yönetiyor, Yozgat halkı olarak millet olarak ölene kadar Reisi Cumhurumuzun destekçisiyiz. Rabbim işini gücünü rast getirsin, oyumuzu da zaten ona verdik. Her adam lider olmaz lider doğuştan olur." şeklinde konuştu.

Yozgatlılar olarak gereken desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiklerini belirten Ziya Yarıcı da, seçimlerin ülke için hayırlı olmasını diledi.

Bizim için iftihar kaynağı

Seçim sonuçlarının Yozgat halkı için iftihar kaynağı olduğunu söyleyen Recep Kunduz ise "Yozgat milli manevi duygularının yoğun olduğu bir şehir. Dolayısıyla Reisi Cumhurumuzun yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bu sonuç bizim iftihar kaynağımız. Artık iş siyasilerimize düşüyor daha fazla gayret edeceklerini düşünüyorum" ifade etti.