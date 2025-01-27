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Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı

Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası itfaiyenin ihmali olup olmadığı tartışılırken Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın kardeşi Muzaffer Arslan'ı itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı.

Bolu'daki Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişinin ölümüyle ilgili itfaiyenin ihmali olup olmadığı tartışılırken Yozgat Belediyesi'nde skandal bir atama yapıldığı ortaya çıktı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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