Haberler

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Güncelleme:
26 ilde yüzlerce kişinin katılımıyla yapılan yılın son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. Ankette ilk sırayı yüzde 27,4 ile "Kararsız/Oy kullanmam" diyenler alırken, CHP yüzde 24,6 ile ikinci, AK Parti ise yüzde 22,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

  ASAL Araştırma'nın Aralık 2025 tarihli anketinde kararsızlar dağıtılmadan önce ilk sırayı %27,4 ile 'Kararsız/Oy kullanmam' seçeneği aldı.
  Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP %24,6 ile ikinci, AK Parti %22,8 ile üçüncü sırada yer aldı.
  Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP %33,8, AK Parti %31,3 oy oranına ulaştı.

ASAL Araştırma'nın Aralık 2025 tarihli yılın son seçim anketinin sonuçları "büyük bir sürpriz" olarak yorumlandı.

ANKETE YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Binlerce kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İLK SIRADA "KARARSIZLAR" VAR

Ankette ilk sırayı yüzde 27,4 ile "Kararsız/Oy kullanmam" diyenler alırken, CHP yüzde 24,6 ile ikinci, AK Parti ise yüzde 22,8 ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte kararsızlar dağıtılmadan önceki anket sonuçları:

Kararsız/oy kullanmam: Yüzde 27,4

CHP: Yüzde 24,6

AK Parti: Yüzde 22,8

DEM Parti: Yüzde 6,6

MHP: Yüzde 5,2

İYİ Parti: Yüzde 3,4

Zafer Partisi: Yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3

Anahtar Parti: Yüzde 1,5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1

Diğer Yüzde: 2,3

Yılın son seçim anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne CHP ne de AK Parti oldu

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan anket sonuçları;

CHP: Yüzde 33,8

AK Parti: Yüzde 31,3

DEM Parti: Yüzde 9,1

MHP: Yüzde 7,2

İYİ Parti: Yüzde 4,8

Zafer Partisi: Yüzde 4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2

Anahtar Parti: Yüzde 2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 3,2

Yılın son seçim anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne CHP ne de AK Parti oldu

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

title