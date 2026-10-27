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Yiğiner, TESK’in yeni dönem vizyonunu başkanlarla paylaştı

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Yiğiner, TESK’in yeni dönem vizyonunu başkanlarla paylaştı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Mehmet Yiğiner yönetimindeki Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Mehmet Yiğiner yönetimindeki Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

TESK Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, ilk Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı Antalya'da gerçekleştirdi. Esnaf teşkilatının bir araya gelerek yeni dönem hedeflerini değerlendirdiği toplantıya AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri (ESOB) ile Federasyon başkanları ve daire başkanları katıldı. Toplantıda TESK'in mevcut durumu, yeni dönemin hedefleri ve esnaf ve sanatkarların öncelikli sorunları ele alındı.

Güçlü ve sürdürülebilir teşkilat yapısı oluşturulacak

Toplantıda konfederasyonun mevcut mali, fiziki ve yapısal durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yiğiner, TESK'in teşkilat yapısını güçlendirecek vizyon projelerini ve çalışma planlarını paylaştı. Birliklerin, federasyonların ve odaların mali ve kurumsal açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini belirten Yiğiner, mali ve idari yazılım projeleri ile kalıcı gelir artırıcı çalışmaların yeni dönemin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Yiğiner, teşkilatın ihtiyaçlarına cevap veren, sürdürülebilir ve bütüncül bir yapının oluşturulması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Esnafın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edilen korsan taşımacılık, mülkiyet hakkı, Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e eşitlenmesi, düşük faizli krediye erişim, destek programları ve esnaf ile tacir ayrımındaki sınırın güncellenmesi gibi başlıklarda yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Esnaf ve sanatkarların ekonomik ve mesleki açıdan güçlendirilmesine yönelik çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantının, teşkilatın ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesine ve yeni dönem çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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