Yeşil Sol Partili Çandar, AKP'ye çağrıda bulundu

Yeşiller ve Sol Gelecek (Yeşil Sol) Partisi Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TBMM Genel Kurulu'nda, AKP iktidarına; "Ya Türkiye'nin altına imza koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı kalacaksınız ya Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesini uygulayacaksınız ya da hukuku ve insan haklarını ihlal edeceksiniz, Anayasa'yı ihlal edeceksiniz, kural tanımayacaksınız. Eğer Türkiye'nin imzasının şerefini koruyorsanız, eğer Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sına uyacaksanız, o takdirde; Edirne'de yedi yıldır haksız, hukuksuz biçimde özgürlüğünü gasp ettiğiniz, bu Meclisin uzun yıllar üyesi bulunmuş Selahattin Demirtaş'ı ve hukuku ayaklar altına alarak Silivri'de hayatının altı yılını çaldığınız Osman Kavala'yı serbest bırakacaksınız yani AİHM kararlarını, dolayısıyla Anayasa'nın 90'ıncı maddesini uygulayacaksınız" dedi.

Cengiz Çandar, dün TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak hukuk ve hak ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çandar, "Bu kadar basit. Bir karar vermek zorundasınız: ya Türkiye'nin altına imza koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı kalacaksınız ya Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 90. maddesini uygulayacaksınız ya da hukuku ve insan haklarını ihlal edeceksiniz, Anayasa'yı ihlal edeceksiniz, kural tanımayacaksınız" dedi.

Anayasa'ya uyulması çağrısı yapan Çandar, şunları söyledi:

"Eğer Türkiye'nin imzasının şerefini koruyorsanız, eğer Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sına uyacaksanız, o takdirde; Edirne'de yedi yıldır haksız, hukuksuz biçimde özgürlüğünü gasp ettiğiniz, bu Meclisin uzun yıllar üyesi bulunmuş Selahattin Demirtaş'ı ve hukuku ayaklar altına alarak Silivri'de hayatının altı yılını çaldığınız Osman Kavala'yı serbest bırakacaksınız yani AİHM kararlarını, dolayısıyla Anayasa'nın 90'ıncı maddesini uygulayacaksınız. Tam 966 haftadır İstanbul'da yakınlarının cenazelerinin bulunmasından gayrı hiçbir çabası ve amacı olmayan Cumartesi Annelerinin, Anayasa'nın öngördüğü toplantı ve gösteri hakkını kullanmasına engel olarak, ayrıca bu konuda verilmiş olan Anayasa Mahkemesinin kararını tanımayarak her hafta onlara zulmetmekten vazgeçeceksiniz."

Yeni bir anayasa söylemlerine değinen Yeşil Sol Partili Çandar, "AİHM kararlarını uyguladığınız, Anayasa Mahkemesi kararlarına saygı gösterdiğiniz, Türkiye'yi hukukun üstünlüğü ilkesinin hüküm sürdüğü bir ülke haline getirmek için yükümlülük altına girdiğiniz takdirde, işte o zaman temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak yeni bir anayasa önerisiyle bu Meclisin önüne gelmeye hakkınız olur" dedi.