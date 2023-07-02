Yeşil Sol Parti Milletvekili Sivas Katliamı için Adalet İstedi

Haber : TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: FURKAN ERDEM

Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Madımak Katliamının 30. yıldönümünde Sivas'ta yapılan yürüyüş sırasında; "Davanın takipçisiyiz. Gelinen aşamada hiçbir sonuç alınamadı. Yapılması gereken en acil ve en elzem şey bu ve benzeri bütün katliamlarla bir yüzleşmenin gerçekleşmesi, hakikatlerin araştırılmasıyla ilgili çalışmaların oluşturulması, Meclis'te komisyonun oluşması ve Alevi toplumundan özür dilenmesi" dedi.

Sivas Katliamının 30. yıldönümü… Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi'nin önünden, Madımak Oteli'nin bulunduğu yerdeki Sivas İl Özel İdaresi'ne ait Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar düzenlenen yürüyüşe katılan Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Hatimoğulları Oruç, şunları söyledi:

"Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren bütün canlarımızı saygıyla anıyorum. Alevilere yönelik uygulamalar ve politikalarda hiçbir değişiklik olmadı. 30 senedir bu davanın takipçisiyiz. Türkiye'deki kimi siyasi partiler ve Alevi kurumları, Alevi canlarımız ile beraber davanın takipçisiyiz. Fakat gelinen aşamada hiçbir sonuç alınamadı. Bu konuda yapılması gereken en acil ve en elzem şey bu ve benzeri bütün katliamlarla bir yüzleşmenin gerçekleşmesi, hakikatlerin araştırılmasıyla ilgili çalışmaların oluşturulması, Meclis'te komisyonun oluşması ve Alevi toplumundan özür dilenmesi.

Önümüzdeki süreç açısından elbette ki en temel talebimiz eşit yurttaşlık temelinde Alevi canlarımızın bu ülkede kendi inançları ve kültürlerini özgürce yaşayabilecekleri demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek. Bunun için de eşit yurttaşlık hakkı temelinde yapılacak olan düzenlemeler çok önemli. ve bizler bunun mücadelesini dün olduğu gibi bugün de veriyoruz. Onların anısını büyüteceğimize, sonuç alana dek mücadelemizi devam ettireceğimize dair burada, onların katledildiği bu mekanda bir kez daha söz veriyoruz."