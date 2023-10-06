Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Yeşil Sol Parti (YSP) Muş Milletvekili Sezai Temelli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti (YSP) Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "28'inci Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim 2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301'inci maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

301'İNCİ MADDE

TCK'nın 301 maddesi şöyle: "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır."