Yeşil Sol Parti Milletvekili Cengiz Çandar, TRT'nin Osman Kavala'ya İtibar Suikastı Yaptığını İddia Etti

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TRT'ye bağlı bir dijital platformda yayınlanan bir diziyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Çandar, önergesinde tutuklu iş insanı Osman Kavala'ya itibar suikastı yapıldığını belirterek, TRT'nin bu dizi talimatını nereden, kimden ve ne şekilde aldığını sordu.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TRT'ye bağlı bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan dizi aracılığıyla tutuklu iş insanı Osman Kavala'ya itibar suikastı yapıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "TRT bu dizi talimatını nereden, kimden ve ne şekilde almıştır? Komplo teorileriyle, bir kişi üzerinde suçlu algısı oluşturmak ve itibar suikastı gerçekleştirmek; Anayasa ve hukuk devleti ilkelerine aykırı değil midir" diye sordu.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, TRT'ye bağlı bir dijital platformda yayınlanan bir diziyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Çandar, önergesinde şunları belirtti:

" Osman Kavala, TRT tarafından kurulan ve finanse edilen uluslararası dijital platformda yayınlanmaya başlanan bir dizi aracılığıyla, 'casuslukla' itham edilerek 'itibar suikastına' uğratılmaktadır.

"GERÇEĞİN KABA BİÇİMDE GİZLENMESİ, HUKUKİ SORUMLULUKTAN KAÇINMA HESABI VE KAMUOYUNUN AKLIYLA ALAY ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Söz konusu dizinin tümüyle bir hayal ürünü olduğu ve Osman Kavala ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ileri sürmek; gerçeğin kaba biçimde gizlenmesi, hukuki sorumluluktan kaçınma hesabı ve kamuoyunun aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Dizinin Osman Kavala'yı tartışmasız biçimde ima ettiği öylesine ortadadır ki Osman Kavala, bir yazılı açıklama yapma gereği duymuştur.

Osman Kavala'nın, konuyla ilgili olarak, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklama şöyledir:

'Benimle ilgili hazırlanmış bir senaryonun TRT tarafından finanse edildiğini ve dizi film olarak yayımlandığını öğrendim. Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış.

Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor. Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları.'

"OSMAN KAVALA, İŞ İNSANI VE TÜRKİYE'NİN DÜNYA ÇAPINDAKİ EN SAYGIN VE EN TANINMIŞ SİVİL TOPLUM ÇALIŞANLARINDANDIR"

2017'den beri cezaevinde tutulan ve AİHM'nin 'derhal serbest bırakılması' kararına rağmen tahliyesi sağlanmayarak, 'hukuksuz biçimde' özgürlüğünden mahrum bırakılmaya devam edilen Osman Kavala, iş insanı ve Türkiye'nin dünya çapındaki en saygın ve en tanınmış sivil toplum çalışanlarındandır.

Yurttaşların cebinden çıkan vergilerle faaliyet gösteren TRT'nin, siyaseten yaratılmaya çalışılan bir algı operasyonuna alet edilmesi; Osman Kavala'yı 'casuslukla' itham eden ve itibar suikastı niteliği taşıyan bir yayında bulunması skandaldır.

"KOMPLO TEORİLERİYLE, BİR KİŞİ ÜZERİNDE SUÇLU ALGISI OLUŞTURMAK VE İTİBAR SUİKASTI GERÇEKLEŞTİRMEK; ANAYASA VE HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE AYKIRI DEĞİL MİDİR?"

Çandar'ın Yılmaz'a yönelttiği sorular şöyle:

"-Tarafsızlık ilkesi kanunla garanti altına alınmış olan TRT'ye, böyle bir dizi hazırlanması talimatı uhdenizde bulunan İletişim Başkanlığınca mı verilmiştir?

-TRT bu dizi talimatını nereden, kimden ve ne şekilde almıştır?

-TRT, kamu kaynaklarını 'Goebbelsvari' faaliyetlere harcama hakkını nereden bulmaktadır?

-Komplo teorileriyle, bir kişi üzerinde suçlu algısı oluşturmak ve itibar suikastı gerçekleştirmek; Anayasa ve hukuk devleti ilkelerine aykırı değil midir?

-Bahsi geçen dizinin senaryosunun, Cumhurbaşkanı'nın Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamalarla bu denli örtüşüyor olması tesadüf olabilir mi?"