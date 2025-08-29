Yerlikaya: Ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı 1 milyon 190 bin 172

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "8 Aralık 2024'ten bugüne kadar ülkelerine gönüllü güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu. Yine bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur. 2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşimizin sayısı 3 milyon 535 bin 898 iken Ağustos 2025 tarihi itibariyle bu sayısı 2 milyon 506 bin 740'a düşmüştür" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Kütahya'ya geldi. İlk ziyaretini Kütahya Valiliği'ne yaparak şeref defterini imzalayan Bakan Yerlikaya, burada Kütahya Valisi Musa Işın'dan ilin genel durumu hakkında brifing aldı. Valilik ziyareti sonrası cuma namazını tarihi Ali Paşa Cami'nde kılan Yerlikaya, daha sonra esnafları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip, çocuklara oyuncaklar hediye eden Ali Yerlikaya, basın mensuplarına da lokma ikramında bulundu. Ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Yerlikaya, AK Parti teşkilat mensuplarıyla buluşmasının ardından Güvenlik Toplantısı için Zafer Kalkınma Ajansı'na geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, sözlerine vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİYLE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

30 Ağustos 1922'de yazılan destana vurgu yapan Yerlikaya, şöyle dedi:

"Bundan tam 103 yıl önce, 29 Ağustos'tan 30 Ağustos'a uzanan o gece, Kütahya'da yazılan destanla, Türk milleti bağımsızlığına mühür vurmuştur. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Huzur ve Güvenlik Toplantısıyla, o kutlu iradenin bugünkü temsilcileri olarak aynı kararlılıkla sahadayız. İçişleri Bakanlığı olarak çalışmalarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealiyle kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz, güvenliği sadece bir koruma kalkanı değil; milletimizin onurlu yürüyüşünü mümkün kılan yaşamsal bir değer olarak görüyoruz. İnsanı merkezine alan, demokratik değerlerle, hak ve özgürlüklerle uyumlu, hukukun üstünlüğünü esas alan bir güvenlik anlayışı inşa ediyoruz. Bugünün dünyasında tehditler değişiyor. Ama bizim yaklaşımımız net kötülüğü kaynağında durdurmak, suç işleyenleri yakalayıp adalete teslim etmek. İşte bu anlayışla, veriye, analize, teknolojiye dayalı önleyici güvenlik politikalarını hayata geçiriyoruz."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE MİLYONLARIN DUASIYLA YAZILAN YENİ BİR DESTANDIR'

Yerlikaya, "Yarın, şanla şerefle yazdığımız tarihimizin, en anlamlı günlerinden biri. 30 Ağustos; sadece bir askeri zafer değil, millet olma bilincimizin şahikasıdır. Sultan Alparslan'la Malazgirt'te açılan kapı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Dumlupınar'da sonsuza dek mühürlenmiştir. Malazgirt'teki ruh neyse, Dumlupınar'daki direniş de odur. ve bugün suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadele, aynı ruhun yansımasıdır. Biz bu mücadeleyi sadece silahla değil, bir milletin imanıyla, iradesiyle, vicdanıyla veriyoruz. "Terörsüz Türkiye" milyonların duasıyla yazılan yeni bir destandır. Ayrılık tohumu ekenlere karşı, 86 milyonun kardeşlik harcını karıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. O gün yakılan istiklal meşalesi, bugün de bizlere yol gösteriyor. Bugün de kardeşliğimizin ve birliğimizin en büyük teminatı olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi: "Milletimizin hasretini çektiği Büyük ve Güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı." Bu huzur iklimini kalıcı kılmaya, bu büyük yürüyüşü istikrarlı bir şekilde sürdürmeye kararlıyız" dedi.

675 BİN PERSONELİMİZLE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ

"İçişleri Bakanlığı olarak; 675 bin personelimizle her ilde, her ilçede, her sokakta milletimizin hizmetindeyiz" diyen Yerlikaya, Bugün Kütahya'da özellikle vurgu yapmak istediğim konu; Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecidir. Bildiğiniz üzere, ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esad zulümden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur" diye konuştu.

'GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ İŞLEMLERİNİ BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YÜRÜTMEKTEYİZ'

Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş taleplerinin arttığını belirterek, "Bu süreçte de ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor. 8 Aralık 2024'ten bugüne kadar ülkelerine gönüllü güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu. Yine bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur. 2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşimizin sayısı 3 milyon 535 bin 898 iken Ağustos 2025 tarihi itibariyle bu sayısı 2 milyon 506 bin 740'a düşmüştür. Bu süreçte Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütmekteyiz. Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir" dedi.

'BU KABİNE DÖNEMİNDE FAİLİ MEÇHUL YOK'

"Bu kabine döneminde kasten öldürmede ülke genelinde faili meçhul yok" diyen Yerlikaya, "Faili firar sadece 172. Çünkü bu kabine döneminde 4 bin 458 kasten öldürme rakamının sadece ve sadece 172 faili firar var. Bu faili firarla ilgili de biz 56 kırmızı bülten çıkardık, 32 kırmızı bülten çıkarmaya yönelik Adalet Bakanlığımızla çalışıyoruz. Ama bir kıyaslama daha yapalım 2025'in ilk 7 ayındaki kasten öldürme sayısı bin 123, oysa 2024'ün ilk 7 ayındaki kasten öldürme sayısı 1302. Yani kasten öldürme olaylarında bile şükürler olsun ki, yüzde 13,7 olay sayısı düştü" diye konuştu.

'HİÇBİR ŞEKİLDE ŞEHİR EŞKIYASI GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

Yerlikaya, "Biz şehirlerimizde, ilçelerimizde, mahallemizde, sokakta, yerel, bölgesel, ulusal hiçbir şekilde şehir eşkıyası, yani suç işlemekte kibirlenenleri görmek istemiyoruz. Devletten milletten daha güçlü hiçbir kimse olamaz, hukuktan daha güçlü hiçbir irade olamaz. Bunlarla mücadelemize de durmadan duraksamadan devam ediyoruz. ve son olarak bir insanlık suçu olarak gördüğümüz uyuşturucuyla mücadelede, şehrimizde bu kabine döneminde yapılanları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kıymetli arkadaşlar bugüne kadar uyuşturucuyla mücadelede imal, ticaret ve kullanıcıyla ilgili 505 tutuklu 215 adli kontrol yapıldığını paylaştım. Yakalanan uyuşturucuyla ilgili kilogram, gram esasına göre toplamını veriyorum. Bu kabine döneminde 167 kilogram. Adet olarak 460 bin 733 madde ele geçirilmiş, bin 816 kökte ele geçirilmiş" dedi.

'LÜTFEN DURMAYALIM, DURAKSAMAYALIM'

Uyuşturucuyla mücadelede arz cephesinde yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Yerlikaya, "Yine ülke geneliyle ilgili bir tutuklama rakamı vereyim. 82 bin 176 bu kabine döneminde uyuşturucuyla ilgili tutuklama rakamımız. 40 bin civarında da adli kontrol hükümleri uygulanan sayısını paylaşmak istiyorum. Ama arz cephesinde gerçekten bu tarihi başarıları yakalarken, milletimize de bir şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çünkü gerçekten güzel ihbarlarda bulunuyorlar ve ihbarlarda bulunmaya lütfen devam etsinler. Çünkü biz bu ihbarlarla daha hız kazanıyoruz. Ekranları başında bizi izleyen Kütahyalı hemşehrilerimden bir ricam daha var. Size minnettarız, ihbar ediyorsunuz. Gençlerimizi, hanelerimizi zehirlemelerine, yuvalarımıza acı düşmesini engellemek için hassasiyetinizi tebrik ediyoruz. Ama lütfen durmayalım, duraksamayalım. Her fırsatta gördüğünüzü bildiğinizi, işittiğinizi doğru olup olmadığına bakmadan bizlere söylemeye lütfen devam edin" diye konuştu.