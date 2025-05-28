Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşar Esad devrildikten sonra Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Yerlikaya, "2016'dan günümüze kadar 1 milyon 126 kişi geri döndü. Bu sayıyı ilk kez duyuruyoruz. 9 Aralık 2024 sabahından itibaren bugüne kadar 250 bin 64 kişi döndü. 47 bin aile döndü." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşar Esad rejimi devrildikten sonra Türkiye'den Suriye'ye 250 bin 64 kişinin döndüğünü açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN "SURİYELİ" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Beşar Esad rejimi devrildikten sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

"9 ARALIK'TAN BU YANA 250 BİN 64 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "8 Aralık'ta Esad zulmünden kurtuldu Suriye. 2017'den itibaren göçü kaynağında durdurduk. 2016'dan günümüze kadar 1 milyon 126 kişi geri döndü. Bu sayıyı ilk kez duyuruyoruz. 9 Aralık 2024 sabahından itibaren bugüne kadar 250 bin 64 kişi döndü.

"YAZ TATİLİNDE BU SAYI ARTACAK"

47 bin aile döndü. Okullar kapanınca yaz tatilinde bu sayı artacak. Türkiye'de 3 milyon 988 bin 157 yabancı var. 2.711.170 geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı. 1.104.385 kişinin ikamet izni var. 172.602 uluslararası koruma altındakilerin sayısı."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
500

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

kaldı 999milyon 999bin 999

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

istanbulda çarşı pazar metro tramvay suriyeli dolu dükkan açan bile var şahsen ben artık şikayet etmiyorum suriyeli ustalar kanaatkar ucuza kaliteli işçilik yapıyor bir kere aracın freni bozulmuştu bizim ustalara yaptıramadım suriyeli usta beş dakikada hemde çok ucuza yaptı yerli ustaları suriyeye gönderip ordaki suriyeli ustaları buraya getirelim

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Daha 10 milyon Suriyeli var.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızpwb78pfdw:

AT YALANINI DİKİMM ABİMMMM

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

6 ayda 25 000 , 4 000 000 Suriyeli olduğuna göre , 1 yılda 500 000, 8 yılda tamamı gitmiş olur, buda başarı sayılır

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.