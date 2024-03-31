DEVA Partisi, 3 dönemdir AK Parti'nin kalesi olan Adıyaman Çelikhan'da seçimi kazandı

Yerel seçimlerde tüm Türkiye genelinde kesin olmayan sonuçlara göre sürpriz sonuçlar çıkmaya devam ediyor. O illerden birisi de Adıyaman. Merkez'de CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, AK Parti'nin kalesi olarak bilinen kentte yarışı yüzde 48 ile önde götürüyor. Bir sürprizde Adıyaman'ın önemli ilçelerinden biri olan Çelikhan'dan geldi. DEVA Partisi Çelikhan Belediye Başkan adayı Mahmut Şahin, yarışı kazanan isim oldu. Böylelikle DEVA Partisi, Türkiye'de ilk defa bir ilçeyi kazandı.

Deva Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akp'nin kalesi olan üç dönem üst üste belediye başkanlığı Akp de olan Çelikhan ilçemizi Mahmut Şahin başkanımız kazanmış bulunmaktadır. İnşallah Çelikhan ilçemize DEVA belediyeciliğini halka buluşturacağız. DEVA ailesine ve Mahmut Şahin başkanımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.