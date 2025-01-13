Yenidoğan Çetesi sanığından dikkat çeken sözler: Bebek katili olarak gösterildik

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 47 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması yapıldı.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görüldü. Saat 10.35'te başlayan duruşmada Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla, 21 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

AVUKATLARDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

Duruşmada tutuklu sanık İlker Gönen'in avukatının duruşma savcısı ve soruşturma savcısının fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığını ifade ettiği anlar dikkat çekti. "Savcı Kadir Kocakaya'nın sosyal medyada çektirdiği fotoğraf nedeniyle dosyadan el çektirilmesini istiyoruz" diyen Gönen'in avukatı Aydın Mantar'a, Savcı Kadir Kocakaya'dan yanıt geldi. Kocakaya, Mantar'a "Soruşturma savcısı benim dönem arkadaşım. Tabi ki görüşebiliriz. Duruşma dışında görüşmemizi magazinsel olarak yansıtmanın anlamı yok. El çektirme gibi bir hüküm yok. Görevimi gereğince yapmadığımı düşünüyorsanız HSK'ya gidersiniz" yanıtını verdi.

Sanık avukatları, reddi hakim talebini inceleyecek olan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar çıkmadığı sürece tanık ifadesinin alınamayacağını belitti. Mahkeme heyeti ile sanık avukatları arasındaki tartışmanın devam etmesi sonrası duruşmaya ara verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, 15 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Mahkeme heyeti ve sanıklar yerlerini aldı. Mahkeme başkanı, "Gereği düşünüldü" diyerek duruşmanın, reddi hakim talebinin incelenmesi için ertelendiğini açıkladı. Dosya 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Duruşma savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hâlinin devam etmesini kamu adına talep etti.

Duruşmanın reddi hakim talebinin incelenmesi nedeniyle ertelenme kararının ardından söz verilen sanık Fırat Sarı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİZ BEBEK KATİLİ OLARAK GÖSTERİLDİK"

Sarı konuşmasında şunları söyledi: "Hakkımızda kurgusal, uydurma bir algı oluşturuldu. Bu nereye kadar devam edecek? Savcı, Adalet Bakanlığı'nı cebine koydu, İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanı oldu. Siz bizi toplumdan sildiniz. Biz bebek katili olarak gösterildik. Artık bu haberlerin durdurulması lazım. Duruşmayla ilgili haber şu şekilde olmalıydı: 'Sigorta dolandırıcılığına neden oldukları iddia edilen kişilerin yargılanmasına devam ediliyor.' Ancak yargılanmamız halk üzerinden yapıldı."

SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.