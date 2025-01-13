Üye Girişi
Haberler
Gözler bugün Erdoğan'ın vereceği müjdelerde! İlk ipuçları gelmeye başladı

Gözler bugün vereceği müjdelerde! İşte ilk ipuçları
CHP, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrasında Beşiktaş'ta toplanıyor

Saat verildi! CHP gözaltı kararı sonrası harekete geçiyor
Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda bakan yardımcısının kardeşi de gözaltına alındı

Bakan yardımcısının kardeşi gözaltında
Bakan Işıkhan: 38 yaşında emekli olan 1200 kişi var, bunu açıklamak çok zor

"Bunu nasıl izah edeceğiz, açıklamak çok zor"

Yenidoğan Çetesi sanığından dikkat çeken sözler: Bebek katili olarak gösterildik

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 47 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması ertelendi. Çetenin elebaşı Fırat Sarı'nın mahkemede söylediği sözler dikkat çekti. Sarı, "Biz bebek katili olarak gösterildik, artık bu haberlerin durdurulması lazım." dedi.

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan 47 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması yapıldı.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görüldü. Saat 10.35'te başlayan duruşmada Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla, 21 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

AVUKATLARDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

Duruşmada tutuklu sanık İlker Gönen'in avukatının duruşma savcısı ve soruşturma savcısının fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığını ifade ettiği anlar dikkat çekti. "Savcı Kadir Kocakaya'nın sosyal medyada çektirdiği fotoğraf nedeniyle dosyadan el çektirilmesini istiyoruz" diyen Gönen'in avukatı Aydın Mantar'a, Savcı Kadir Kocakaya'dan yanıt geldi. Kocakaya, Mantar'a "Soruşturma savcısı benim dönem arkadaşım. Tabi ki görüşebiliriz. Duruşma dışında görüşmemizi magazinsel olarak yansıtmanın anlamı yok. El çektirme gibi bir hüküm yok. Görevimi gereğince yapmadığımı düşünüyorsanız HSK'ya gidersiniz" yanıtını verdi.

Sanık avukatları, reddi hakim talebini inceleyecek olan 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nden karar çıkmadığı sürece tanık ifadesinin alınamayacağını belitti. Mahkeme heyeti ile sanık avukatları arasındaki tartışmanın devam etmesi sonrası duruşmaya ara verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, 15 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Mahkeme heyeti ve sanıklar yerlerini aldı. Mahkeme başkanı, "Gereği düşünüldü" diyerek duruşmanın, reddi hakim talebinin incelenmesi için ertelendiğini açıkladı. Dosya 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek. Duruşma savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hâlinin devam etmesini kamu adına talep etti.

Duruşmanın reddi hakim talebinin incelenmesi nedeniyle ertelenme kararının ardından söz verilen sanık Fırat Sarı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİZ BEBEK KATİLİ OLARAK GÖSTERİLDİK"

Sarı konuşmasında şunları söyledi: "Hakkımızda kurgusal, uydurma bir algı oluşturuldu. Bu nereye kadar devam edecek? Savcı, Adalet Bakanlığı'nı cebine koydu, İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanı oldu. Siz bizi toplumdan sildiniz. Biz bebek katili olarak gösterildik. Artık bu haberlerin durdurulması lazım. Duruşmayla ilgili haber şu şekilde olmalıydı: 'Sigorta dolandırıcılığına neden oldukları iddia edilen kişilerin yargılanmasına devam ediliyor.' Ancak yargılanmamız halk üzerinden yapıldı."

SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıca 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Yenidoğan Çetesi sanığından dikkat çeken sözler: Bebek katili olarak gösterildik
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
img

35 yaşında futbolu bıraktı
img

Katili için verilen karara tepki yağıyor
img

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Kalınlık neredeyse 10 santimetre
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Beklenen rüzgar endişeleri artırdı

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu
Yenidoğan Çetesi davasında yapılan itiraz nedeniyle duruşma ertelendi

Türkiye'nin takip ettiği davaya damga vuran itiraz! Duruşma ertelendi
Kocasının bıçaklayan genç kadın, olayın mide bulandıran sebebini gözyaşlarıyla anlattı

Kocasını bıçaklamıştı, olayın ardından mide bulandıran bir neden çıktı
MasterChef şampiyonu Onur, Beyza ile aşkı mı yaşıyor? Beklenen açıklama geldi

Şampiyon, Beyza ile aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
MİT, Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT hain saldırının failini yakaladı
Bir dönemin efsanesi Nokia tarih oluyor

Dünyaca ünlü telefon markası piyasadan resmen çekildi

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 13 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Hızlı tren bilet fiyatları ne kadar, zam geldi mi? Ankara-İstanbul hızlı tren ne kadar, kaç TL? Aycan ve Onur barıştı mı? Kısmetse Olur Aycan Onur çifti ne zaman barıştı? MasterChef Onur ve Beyza sevgili mi? MasterChef şampiyonu Onur ne dedi? Bu akşam Uzak Şehir var mı? 13 Ocak Uzak Şehir yeni bölüm yayınlanacak mı? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Ocak Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gizem Karaca hamile mi? Gizem Karaca'nın eşi kim? Ayşe Barım olayı nasıl başladı? Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya olayında son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak? Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeler ne? HALKA ARZ SONUÇLARI | EGEYAPI halka arz sonuçları açıklandı mı? Ege Yapı kaç lot verdi? BARAJ DOLULUK ORANI 13 OCAK | İstanbul'da yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.