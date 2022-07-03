Yeniden Refah seçimlere 'tek' girecek

Fatih Erbakan:

"Kendi partimizin ismiyle seçimlere gireceğiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi yerleşkesindeki Devrim Otomobili Müzesi ziyaretinde açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kendi partimizin ismiyle seçimlere gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız. Şu anda görünen o" dedi.

Eskişehir İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi yerleşkesindeki Devrim Otomobili Müzesi'ni ziyaret etti. Devrim otomobilinde hatıra fotoğrafı çektiren Erbakan, sonrasında müzede yer alan eserler hakkında bilgi aldı. Burada açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, önümüzdeki seçimlere bir ittifak içerisinde yer almadan Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarıyla gireceklerini kaydetti.

"Türkiye'de motor üretiminin aslında babası olarak anılabilecek zat, merhum Erbakan hocamızdır"

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Türkiye'nin motor üretim teknolojisinde önemli hizmetleri bulunduğunu ifade eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Yeniden Refah Partimizin Eskişehir 2'nci olağan il kongresini gerçekleştirmek üzere Eskişehir'de bulunuyoruz. Tabii bu kapsamda burada Devrim Otomobili Müzesini de beraberimizdeki teşkilat mensuplarımızla, heyetimizle ziyaret ettik. Burada Devrim otomobilinin macerası diyebileceğimiz yaşananları, buradaki müze yetkililerinden dinledik bir kez daha. Kendilerine ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye'de motor üretiminin aslında babası olarak anılabilecek zat, merhum Erbakan hocamızdır. 1956 yılında Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli fabrikası, Gümüş Motor'u kurmuştur İstanbul'da ve bütün baskılara, bütün zorluklara rağmen yılda 2 bin 500 adet dizel motorunu bu fabrika üretmiştir. Arkasından tabii rahmetli Erbakan hocamız Bakanlar Kurulu'na bir sunum yapmış, 1961 yılında. Türkiye'de yerli ve milli bir motorun üretileceğini, buna milletimizin gücünün yetebileceğini ifade etmiş. ve bunun olması gerektiğini ifade etmiş. Bu sunumdan 3 ay sonra da Devrim otomobilinin üretilmesi kararı alınmış. Böylece bu üretimi teşvik etmiş, bu üretime öncülük etmiş bir zat Erbakan hocamız. Arkasından da Devrim otomobilinin üretimi gerçekleşmiş. Tabii bu saatten sonra da geç kalınmış sayılmaz. Zararın neresinden dönersek kardır. Türkiye'nin, ülkemizin üretime, istihdama, ihracata yönelik, katma değerli ihracata yönelik ileri teknoloji üretimi ve ihracatına yönelik adımları atması, hamleleri gerçekleştirmesi lazım" dedi.

"Türkiye'nin, dünyanın gelişmiş ülkelerini bile geride bırakması en önemli hedefimiz ve temennimizdir"

Parti olarak en önemli hedeflerinin, Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ülkelerini geride bırakmasını sağlamak olduğunu aktaran Erbakan, "Rahmetli Erbakan hocamız da bütün hayatını ve özellikle de siyasi hayatında yaptığı mücadeleyle aslında Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesi, üretimini, ihracatını arttırması, dış ticaret açığı veren değil dış ticaret fazlası veren bir ülke olmasına adamıştı. Bizler de kendisinin yolundan yürüyenler olarak, aynı hedefler için çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ülkeler arasında yer alması, yeniden büyük Türkiye haline gelmesi, dünyanın gelişmiş ülkelerini bile geride bırakması en önemli hedefimiz ve temennimizdir. Bunun için de üretime, istihdama, ihracata yönelik ekonomi modelinin uygulanması, katma değerli üretim ve katma değerli ihracatın ülkemizde mutlaka gerçekleştirilmesi şarttır. İnşallah bu hedeflere ulaşılması ve yeniden büyük Türkiye'nin hayata geçmesini Allah bizlere görmeyi nasip eder" diye konuştu.

"Kendi partimizin ismiyle seçimlere gireceğiz"

Önümüzdeki seçimlere Yeniden Refah Partisi olarak gireceklerini söyleyen Erbakan, "Kendi partimizin ismiyle seçimlere gireceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı kendimiz çıkartacağız. Şu anda görünen o. Bunun için de Türkiye genelinde en gayretli çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. 81 il, 920 ilçeden fazla ilçede teşkilatlanma, 250 bini aşan resmi üyemiz, 50 bine yakın sandık baş müşahidimiz, pek çok ilde mahalle ve köy teşkilatlarımız, buna ilaveten hanım ve gençlik teşkilatlarımız sürekli olarak arazide halkımızla birlikte çalışmalarına devam ediyor. İnşallah Yeniden Refah Partisi kendi başına hiçbir şekilde baraj problemi olmayan, güçlü bir siyasi aktör olarak seçimlere girecektir. Bütün çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Üye sayımızı da en kısa süre içerisinde 500 bine çıkarma hedefimiz var. Şu anda 250 bini geçtik, 500 bine doğru adım adım gidiyoruz. İnşallah ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmayı Allah nasip etsin" şeklinde konuştu.