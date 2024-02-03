Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde ittifak yapmayacak

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "31 Mart yerel seçimlerinde herhangi bir ittifakın içinde yer almamak ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de de Yeniden Refah Partimizin kendi adaylarını göstermesi yönünde karar almış bulunuyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere dair ittifak kararlarını açıklamak üzere parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldıklarını hatırlatan Erbakan, bu kararın ülkenin ve milletin geleceğini düşünmeleri sebebiyle alındığını söyledi. O dönemde milletin kendilerinden beklentisinin bu yönde olduğunu söyleyen Erbakan, bu sebeplerle kendisinin de cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini söyledi.

'MUTABAKAT METNİNDE YAZANLARIN TERSİ ORTAYA KONULDU'

Cumhur İttifakı'na katılımlarına ilişkin bir mutabakat oluşturulduğunu bildiren Erbakan, "Bunun dışında hiçbir talep ve beklenti içerisinde olmadık ve bu mutabakat metnimiz sayesinde de ilkelerimizin arkasında durduğumuzu, ilkelerimizden taviz vermeyeceğimizi ortaya koymuş olduk. Ancak aradan geçen 8-9 ay sonrasında, üzülerek ifade ediyoruz ki 14 Mayıs seçimleri için ortaya koyduğumuz mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Hatta tam tersine, maalesef mutabakat metninde yazanların tersi ortaya konulmuş ve tersine icraatlar yapılmıştır" diye konuştu.

Her şeye rağmen, Yeniden Refah Partisi olarak, ittifak yapılması taraftarı olduklarını söyleyen Erbakan, özellikle İstanbul'un CHP'den alınabilmesi için ittifak düşüncesine kapıldıklarını bildirdi. İttifak konusunda toptan retçi bir anlayış içinde olmadıklarını belirten Erbakan, süreç içerisinde milletin ve parti teşkilatlarının kendilerini bir ittifak içinde görmek istememesi, yerel seçimleri bir beka meselesi olarak görmemeleri, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yerel seçimlere ittifak içinde girmemesinin ve AK Parti yetkililerinin kendilerine adil ve dengeli bir teklifle gelmemesinin verdikleri kararda etkili olduğunu söyledi.

'ÖN YARGILI BİR ANLAYIŞA SAHİP OLMADIK'

Tüm bunlara rağmen ittifak masasını dağıtan taraf olmak istemediklerini kaydeden Erbakan, "Toptan retçi bir anlayışa, ön yargılı bir anlayışa sahip olmadık, iyi niyetle bu teklifi, görüşme talebini kabul ettik. Bu değerlendirmeleri, bu görüşmeleri yaptık. Ancak adil ve dengeli bir teklifle karşılaşmadığımızı ifade etmek istiyorum. Madem İstanbul'da ve Ankara'da bir değişim, dönüşüm istiyoruz; İstanbul'un ve Ankara'nın CHP zihniyetinden geri alınmasını istiyoruz, öyleyse Yeniden Refah Partimizin atacağı adımlar kadar AK Parti tarafının da adil ve makul çerçevede adımlar atmasını beklemek, siyaseten de adaletin gereği de son derece doğaldır. Bir ittifak, bir birliktelik olacaksa bir teklifle gelinmişse bir orta noktada buluşulması, her iki tarafın da birtakım fedakarlıklar yapması, adil ve makul bir çerçevede mutabakata varılması gerekirdi. Ancak maalesef muhataplarımızdan bu şekilde bir yaklaşımı, yapılan tam 5 görüşmede de göremediğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

'ADAYLARIMIZI 10 ŞUBAT'TA İLAN EDECEĞİZ'

Gelinen noktada parti olarak 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde herhangi bir ittifakın içerisinde olmayacaklarını söyleyen Erbakan, "31 Mart yerel seçimlerinde herhangi bir ittifakın içinde yer almamak ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de de Yeniden Refah Partimizin kendi adaylarını göstermesi yönünde karar almış bulunuyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarımızı önümüzdeki 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapacağımız aday tanıtım programımızda inşallah ilan edeceğiz. İnşallah Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de, büyükşehir belediyelerinde de milli görüş belediyeciliği için ahlaklı belediyecilik için mücadele edeceğiz. Bu kararımızın partimize, ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.