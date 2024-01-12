Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Güney: Müthiş bir teveccüh var

Yeniden Refah Partisi (YRP) Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkan Adayı Adem Güney, "Yeniden Refah'ın ortaya çıkışı ile bazı hesaplar alt üst oldu. Bir dip dalga geliyor. Müthiş bir teveccüh var" dedi.

YRP Samsun İl Başkanı İbrahim Yaşar ile birlikte parti binasında basın açıklaması yapan SBB Adayı Av. Adem Güney, belediye başkanı seçilmesi durumunda hayata geçirmek istediği projelerden bahsetti. Güney, "Yeni bir değişim, yeni bir dönüşüm muhakkak ihtiyaç. Samsun'un müthiş bir konjonktürü var. Her türlü lojistik altyapısı mevcut. İl başkanlığı dönemimde en fazla üzerinde durduğum konu hızlı trendi. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak hızlı tren projesiydi. Bunlar seçildiğimiz zaman peşine koşacağım hedeflerden birileridir. Kaynak sorunu Allah'ın izni ile ben görmüyorum. Kaçakları tıkasak yeter. Ben 3-4 seneden beri çiftçilik ile uğraşıyorum. Çiftlerin yaşadığı sıkıntıları birebir yaşıyorum. Millete hizmeti Hakk'a hizmet olarak yola çıktık. Samsun'da tüm ilçelerde aday çıkarıyoruz. Çok da iddialıyız. Yeniden Refah'ın ortaya çıkışı ile bazı hesaplar alt üst oldu. Eskisi gibi rahat olamayacaklarını anladılar. Yüzde 37-38 oy oranıyla biz seçimi alacağız. Bir dip dalga geliyor. Müthiş bir teveccüh var" diye konuştu. - SAMSUN