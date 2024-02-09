Bomba kulis: Yeniden Refah'ta İstanbul için Elif Erbakan'ın aday olacağı kesinleşti

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kala partilerin adayları da son halini almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti ile ittifak yapmayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye için göstereceği aday merak konusu. Siyaset kulislerine düşen bilgilere göre İstanbul adayının Elif Erbakan olacağı kesinleşti.

Yerel seçimlere sayılı günler kala İBB Başkan adayları belli oluyor. CHP'nin Ekrem İmamoğlu ile yola devam edeceğini açıklaması sonrası AK Parti, Murat Kurum'u aday olarak gösterdi. İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu'yu, Zafer Partisi'nin Azmi Karamahmutoğlu'nu DEM Parti'nin ise Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday göstermesi sonrası gözler YRP'ye çevrildi.

AK Parti ile ittifakta anlaşamayan Yeniden Refah Partisi'nin kulislere düşen son bilgilere göre İBB Başkan adayı olarak Necmettin Erbakan'ın kızı ve Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan'ı göstereceği kesinleşti.

ADAYLIĞI YARIN AÇIKLANACAK

Elif Erbakan'ın adaylığının yarın 11.00'da Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında duyurulması bekleniyor.

YARIN ANKARA VE İZMİR ADAYLARI DA AÇIKLANACAK

Yerel seçim çalışmalarına hız veren Yeniden Refah Partisi'nin seçim beyannamesi 10 Şubat Cumartesi günü açıklanıyor. Ankara Atatürk Spor Salonu'ndaki aday tanıtım programında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm il belediye başkan adayları duyurulacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın açıklayacağı beyanname "Ahlaklı Belediyecilik" başlığıyla açıklanacağı öğrenildi.

Beyanname, 22 başlık ve 100 maddeden oluşacak. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler için ayrı başlıkların olduğu beyannamede uyuşturucu ve LGBT ile mücadele, sokak köpekleri sorunu gibi toplumun önemli kesiminin şikayetçi olduğu hususlara değinilecek. Beyannamede kentsel dönüşüm, yoksullukla mücadele, nepotizm ve şeffaf belediyecilik gibi hususlara özel olarak yer verilecek.

Beyannamede Yeşil şehirler, kentlerde kreş hizmetleri, sadece kadınların kullanabileceği toplu ulaşım araçları, orman parkları, e-spor ve drift pistleri gibi vaatler de yer alacak.

ELİF ERBAKAN KİMDİR?

Türk siyasetinin önemli isimlerinden ve eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kızı olarak dünyaya gelen Elif Erbakan, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile kardeştir. Elif Erbakan, lise eğitimini Bahçelievler 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, ardından lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Elif Erbakan, daha önceki seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına karşı çıkmıştı.