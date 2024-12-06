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Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti

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Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Topal, meclis üyesi arkadaşları, Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ve Ali Ömür'le birlikte partiden ayrılarak, Ladik Belediyesi Başkanlığı görevine 'bağımsız' olarak devam etme kararı aldıklarını ifade etti.

Samsun'un Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, yardımcılarıyla birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Samsun'da yerel seçimlere Yeniden Refah Partisi'nden(YRP) girerek Ladik Belediye Başkanı seçilen Adnan Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

YARDIMCILARI İLE BİRLİKTE İSTİFA ETTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Adnan Topal, "Saygıdeğer kıymetli hemşehrilerim. Uzun zamandır vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşları ve topluluklarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda, siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, ilçemize daha iyi hizmet etmek için bu gün itibarıyla meclis üyesi arkadaşlarım, Başkan Yardımcım Fikret Baştan ve Ali Ömür'le Yeniden Refah Partisi üyeliğimizden istifa etmiş bulunup Ladik Belediyesi Başkanlığı görevime 'bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren vatandaşlarımıza teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Politika
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