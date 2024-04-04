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Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Kasım Gülpınar göreve başladı

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Yeniden Refah Partisinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, önceki belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den görevi devraldı.

Gülpınar, devir teslim töreni öncesinde belediye binası önünde çok sayıda partili tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen törende konuşan Gülpınar, kente hizmet için göreve geldiklerini söyledi.

Huzur ve refah içerisinde güzel bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Gülpınar, "Zeynel Başkan ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz bunu daha da ileriye götürmek amacıyla yola çıktık. Halkın takdirine sunduk. İnşallah halkın beklentilerini de bu yönde boşa çıkarmayacağız. Şanlıurfa'yı çok daha ileri götürmek için elimizden gelen gayreti gösterip başka bir zamanda da bayrağı başkasına devredeceğiz. Bu işin doğasında var." diye konuştu.

Zeynel Abidin Beyazgül de centilmence geçen seçim yarışından dolayı teşekkür ettiği Gülpınar'a başarılar diledi.???????

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Kaynak: AA / Politika

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