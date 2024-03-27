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Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye mi katıldı? İşte meselenin aslı

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Yeniden Refah Partisi (YRP) Ankara İl Yönetimi'nin Ak Parti'ye katıldığı yönündeki iddialar sonrası YRP Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz Haberler.com'a açıklamalarda bulundu.

YENİDEN REFAHLI 23 KİŞİ AK PARTİ'YE KATILDI

Ankara Altındağ Kültür Sarayı'nda, AK Parti Ankara Seçim İşleri Başkanlığı Okul Sorumluları Buluşması iftar programı düzenlendi. Program bitiminde partiye katılım töreni gerçekleştirildi. YRP'den 23 kişi AK Parti'ye geçti. AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Yeniden Refah Parti'sinden istifa eden partililere rozetlerini taktı.

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye mi katıldı? İşte meselenin aslı

"ANKARA İL YÖNETİMİNİN AK PARTİ'YE KATILDIĞI İDDİASI"

YRP'den istifa edip AK Parti'ye katılanlar arasında YRP Ankara İl Başkanı ve Yardımcılarının da bulunduğu iddia edildi. Birçok haber sitesi, söz konusu AK Parti'ye katılım haberini "Yeniden Refah Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye katıldı" şeklinde servis etti.

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye mi katıldı? İşte meselenin aslı

YRP ANKARA İL BAŞKANI YANILMAZ: MEVCUT YÖNETİMDE GÖREV ALMIYORLAR, BİRÇOĞU HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMIŞ

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz, konuyla ilgili Haberler.com'a yaptığı açıklamada ise "Bazı yayın organlarında il başkanı olarak tabir edilen arkadaş benden önce görev yapıyordu. Yanında olan arkadaşlar da şu anki mevcut yönetimde görev almıyorlar ve birçoğu hakkında disiplin soruşturması açılmış. İşin özü kendilerini bir yere yamama peşindeler. Ben ve yanımdaki arkadaşlarımın tamamı sahadayız ve genel başkanımızın da sonuna kadar arkasındayız." ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye mi katıldı? İşte meselenin aslıYeniden Refah Partisi Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz

Kaynak: Haberler.com / Politika

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