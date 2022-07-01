Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: '50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle doludur'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle, altın harflerle yazılmış referanslarla ve kapı gibi iş bitirme belgeleri ile doludur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Çankırı'da yeniden belde ünvanını alan ve 3 Temmuz tarihinde seçim yapılacak olan Dodurga'yı ziyaret etti. Beldede vatandaşlarla bir araya gelen Erbakan, daha sonrasında seçmenlere hitap etti. Düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, "Anadolu'da gezdiğimiz dolaştığımız zaman diyoruz ki siz bir kimseyi işe alacağınız zaman kendisinden 'CV' istiyorsunuz, herhangi bir inşaat işi vereceğiniz zaman birilerinden referans istiyorsunuz, geçmişine, referanslarına bakıyorsunuz. Peki bir ülkeyi yönetecek kadroya bu referanslarını, iş bitirme belgelerini sormayacak mısınız? Bu noktada Yeniden Refah Partisi'nin sahip olduğu Milli Görüş mirası dolayısıyla diğerlerinin hepsinden ayrıştığını açık bir şekilde göreceksiniz" dedi.

Milli Görüş tarihinin önemli hizmetler referanslarına sahip olduğunu belirten Erbakan, "50 senelik Milli Görüş tarihi efsane hizmetlerle altın harflerle yazılmış referanslarla ve kapı gibi iş bitirme belgeleri ile doludur. Milli Selamet Partisi'nin iktidar olduğu dönemler Kıbrıs zaferi, 600 imam hatip ortaokulu, 5 bin Kur'an kursunun açılması arkasından 1976-1977'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sanayi kalkınma hamlesi olan ağır sanayi hamlesi, Türkiye'min doğusundan batısına 200'den fazla sanayi tesisinin temelinin atılması, bütün engellemelere rağmen 70'den fazlasının hizmete sokulması bu ülkenin bu milletin evlatları doğup büyüdüğü topraklarda alınlarının teri ile ekmeğini kazansın işsiz kalmasın perişan olmasın diye. Arkasından 54. Hükümet Dönemi işçiye, memura, emekliye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 320'ye varan maaş zamları bir dünya şampiyonluğu olarak tarihe geçmiştir. Bu kadar kısa sürede dar gelirlinin refah payının bu kadar yüksek oranda artırıldığı başka bir ülke olmamıştır. Çiftçiye, köylüye yüzde 300'e varan taban fiyatı artışı var. Her türlü destekleme üretimin tamamıyla devlet tarafından alınması, çiftçinin köylünün mağdur edilmemesi, gübrenin fiyatının yarı yarıya düşürülüp devlet tarafından sübvanse edilmesi o dönemdeki bolluk bereket, bugün Türkiye'nin dört bir yanında Erbakan hocanın verdiği maaş zamları ile ayakta duruyoruz. 'O maaş zamları olmasa bugün aldığımız maaşın üçte birini alıyor olacaktık' diyenler Erbakan hocamıza, milli görüşüne dua edenlerle dolu" diye konuştu. - ÇANKIRI

İhlas Haber Ajansı / Politika