YRP Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal: Komisyon illegal bir biçimde kurulmuştur

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, Haberler.com canlı yayınında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Terörsüz Türkiye süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Aydal, komisyonun kuruluş şekline itiraz ederek sürecin sonuçsuz kalacağını savundu.

"KOMİSYON İLLEGAL BİR BİÇİMDE KURULMUŞTUR"

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yorumlarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, "Benim bakış açıma göre kurulan komisyon illegal bir biçimde kurulmuştur. Şimdi Meclis'teki diğer komisyonlara bakarsanız, kanunla tanımlanmış görevi belli olan komisyonlardır. Bunlara üyenin de nasıl seçileceği yine hem kanun hem içtüzükle belli edilmiştir. Mesela denir ki anayasa için bir komisyon oluşturuldu. Hukukçular özellikle işte siyasal mezunları, konuyla yakın olanlar, partiler adaylarını bildirsinler diye grubu olan partiler… Bunlar adaylarını bildirirler. Bunlar Meclis'te oylanır. Sonra bunlar komisyon üyesi olurlar. Peki Meclis'te grubu bulunmayan partiler ne yapacaklar? Onlar için de 34 tane komisyon vardı, işte İnsan Hakları Komisyonu gibi, Avrupa Uyum Komisyonu gibi ama işte sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen şu kadar üye olsun diye paylaştırdı belli partilere. O partilere işte o kadar üyeler verildi. Dedim ya, kuruluşu dahi normal bir komisyon kuruluşunun dışında. Sonra ne oldu efendim? İYİ Parti girmiyor. O zaman geriye kalan 3 taneyi de şöyle paylaştırın denildi." dedi. Özür diliyorum ama bu komisyon bizim bildiğimiz Meclis komisyonları gibi bir komisyon değil. Açıp baktığınız zaman komisyonlara diyor ki, o konuyla ilgili etkili yetkili kişilerden adaylar gösterilir. Oradaki arkadaşların hangisi terörle uğraşmış? Dünya siyasetini bilen kaç kişi vardır? Allah bilir. Dolayısıyla bu işin hukuki yanlarını araştıracak kaç kişi vardır? Onu da Allah bilir. Başka bir şey daha, bu komisyon kanun çıkartamaz. Yani normalde komisyonlara kanun teklifleri gelir. Komisyon bunları kendi tartışmalarla bütün partilerle, seçilmiş adaylarla yan yana gelirler, tartışırlar. Meclis Genel Kurulu'na sevk ederler. Usul bu değil mi? Şimdi bu komisyon diyelim ki uğraştılar, aralık ya da kasım ayına kadar bir şeye karar verdiler. Kanunu açtıramazlar. Neden? Şimdi işin İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren kısmı var. Bu konuştuklarının İçişleri Komisyonu'na gidiyor olması lazım. Adalet Komisyonu'nu ilgilendiren kısmı var. Söyledikleri şeyin Adalet Komisyonu'ndan geçmesi lazım. Bu durum usulüne uygun kanun haline getirilip Meclis'e sevk edilmeli. Yani bu iş gözüktüğü kadar kolay değil." ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROGRAMINI TÜRKİYE'NİN HAZIRLADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Türkiye'de terörün tamamen yok olacağını düşünüyor mu? sorusunu yanıtlayan Doğan Aydal, "Hiç şansı yok, hiç şansı yok. Çünkü bu işin planını, programını ben Türkiye'nin hazırladığını düşünmüyorum şimdi. Kürt, kendisini Kürt olarak adlandıran ya da öyle hisseden vatandaşlar bizim coğrafyamızda farklı ülkelerde yaşıyorlar: Suriye'de, Türkiye'de, Irak'ta ve İran'da. Şimdi bu 4 coğrafyada, 4 ülke sınırları içerisinde yaşayan sadece Abdullah Öcalan'ın demesiyle ellerindeki silahı bırakacak kişiler değiller. Bu işin sonuçlanmayacağını biz görüyoruz ama teşebbüsler keşke doğru yapılabilse… Çünkü Kürt kardeşlerimizle bir problemimiz yok, gerçekten yok. Ama şimdi Türkiye'de bir şeyler olsa, bu arkadaşlar hadi gelin Türkiye'ye tekrar yerleşin desek, Türkiye sınırları içerisinde bir kararın alınıyor olması bu problemi çözmeyecektir." dedi.

"SİLAH BIRAKMA BATI'YA GÖSTERİDEN İBARETTİR"

"Sürecin olumlu bir tarafını görmüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Aydal, "Hiç silah falan bırakılmadı. O suçlu silahlar yakıldı. Sadece 30-40 tane kalaşnikofu ya da ellerindeki silahı yaktılar. Yakılan silahlar da Türkiye'de cinayete karışmış suçlu silahlardı. Yani kazara ele geçse hangi yerde kullanıldığı belli olacak silahlar. Ne olacak? Adamlar bilmem kaç bin tane Türk silahı getirmişler. Orada yaktıkları 100 tane silahın kıymeti harbiyesi bile yok. Bir gösteriden ibarettir. Batı'ya yapılan bir gösteriden… 'Bakın biz silahı bıraktık, Türkiye Cumhuriyeti hâlâ şöyle yapıyor, böyle yapıyor' diyebilmek içindir o." dedi.

"3 MİLYON KİŞİYİ TEMSİL EDEN YENİDEN REFAH PARTİSİ'NE BİLGİ VERİLMEDİ"

Yeniden Refah Partisi'ne bilgi verilmemesi ile ilgili konuşan Aydal, "Bir defa Türkiye Cumhuriyeti ne konuştuklarını bilmiyor. Biz bilmiyoruz. Ben Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Vekiliyim. Biz isterdik ki Milli İstihbarat ve Dışişleri gelsin, 'Durum bu' desin. Efendim, bizim milletvekili sayımız grup kurmaya yetmiyormuş, güzel ama bizim 3 milyon oy veren üyemiz var ve biz 3 milyonu temsil ediyoruz değil mi? İşin bir başka sakat tarafı da, bu bize hiçbir bilgi verilmedi. Ama diğer yandan ayrı ayrı oylar almış kişiler, hiçbir tanesinin oyu bizim kadar değil, topladığınızda dahi bizim kadar oy alamayan 3 parti bir grup kurdu diye onlara bilgiler verildi. İşin başka bilgi verilme noktasında dahi sakatlık var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde biz tutup konuşacağız. Ne konuşacağımızı bilmiyoruz, kimse bilmiyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ne konuşacağını bilmiyor. Çünkü onlara da bilgi verilmedi. Yani DEM'in bildiğini benden mi saklıyorsun? Gönlüm terörsüz bir Türkiye'den yanadır. Yeniden Refah Partisi olarak da kim arzu etmez böyle bir süreci? Ne olduğunu bilmediğimiz anlaşmaların maddelerine imza atıyoruz demenin de çok hayırlı bir iş olduğunu düşünmüyorum." dedi

"HÜKÜMET KENDİSİNİ GARANTİYE ALMAK İÇİN DİĞER PARTİLERİN DE KATILMASINI İSTEDİ"

Sürecin işleyişi hakkında yorum yapan Aydal, "Şimdi yapılan planın şu olduğunu düşünüyorum, Hükümet tek başına yapsa, bu sefer yakında seçim var diyecekler ki işte siz gittiniz, bunu yaptınız. Hükümet bir ölçüde kendisini garantiye almak için diğer bütün partilerin bir ölçüde katılmasını arzu etti. Buraya kadar tamam, belki doğru da ama dedim ya, işte bizim grubumuz yok diye 3 milyon kişiyi temsil eden Yeniden Refah Partisi'ne bilgi verilmedi. Şimdi bizim bir temsilcimiz var, '10 yıl konuşamazsın' diyorlar. Bize bilgi verilmedi. Yani arkadaşımız çıktı geldi. Tabii ki nezaket icabı belki sayın genel başkana iletmiş olabilir ama MYK'da içeride konuşulanları, o söylenenlere uyduğunu belirtmek için bize bilgi verilmedi. Haklı da olabilir. Yani bir devlet davranışıdır bu. Yani verilmeyecek dendiyse vermemiştir. Peki neye dayanarak biz karar veriyor olacağız? Yüreğimiz mutmain olacak da sahaya çıktığımızda halka diyeceğiz ki 'Ya şunlar şunlar oldu.' Kaldı ki olacak bir şey de yok. Yani özür diliyorum ama olacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.