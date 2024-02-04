Üye Girişi
Haberler

Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adayları yarışma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nde yöneticiler bir hayli iddialı. İstanbul'da oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdıkları ifade eden Refah Partisi kaynakları "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin" çıkışında bulundu.

31 Mart'ta yapılacak seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkarma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nden iddialı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İSTANBUL KARARI BÜYÜK SES GETİRDİ

Yeniden Refah Partisi'nin aldığı karar daha çok İstanbul seçimi üzerinden değerlendirildi, bu kararın İstanbul yarışına nasıl etki edeceği konuşuldu, konuşulacak.

Yeniden Refah iddialı: Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin

"BİRÇOK KENTTE DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇLAR ALINACAK"

Yeniden Refah Partili yöneticiler ise daha da iddialı. İstanbul'daki oy oranlarının yüzde 7 olduğunu ve seçimin sonucunu belirleme potansiyeli taşıdığını söyleyen parti yöneticilerine göre ülke genelinde de yüzde 5'i bulan oy oranı ile birçok kentte dikkat çekici sonuçlar alınacak.

İŞTE HEDEFTEKİ İLLER

Gazeteduvar'ın haberine göre partililer, "Büyükşehirler arasında Bursa, Balıkesir ve Urfa'yı, iller arasında Bingöl, Yozgat ve Elazığ'ı özel olarak takip edin" diyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?
1000

Yorumlar (8)

Selahn unak:

Birisi bu adamı uyandırsın artık... Hala rüyada yaşıyor..

31
29
yanıtYanıtla
Fatih Atabay:

Elazig cepte

yanıt10
yanıt20
Vatansever:

Fatih Atabay Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış

yanıt4
yanıt14
N polat:

Elazığ’da her siyasi partiyi gezen adayla mı kazanacaklarmış?

18
7
yanıtYanıtla
Seko Seko:

Babasının soy adıyla iş yapacagını düşünüyor babasını 80 yaşında tekerlekli sandalyede aday yapmasından belli rahmetli erbakan ayakta duramıyordu ülke gezisine çıksa birisi arkadan tekerlekli sandalyeyi itmesi gerekiyordu ogluda arkasına toplamış biraz milleti sırf erbakan soy adıyla iş yaparım sanıyor bana aşırı itici geliyor 50 sene parti başından gitmez buda

2
5
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

DOKSAN MİLYON İÇİNDE BU ÜLKEYİ LAYIĞIYLA KUSURSUZCA YÖNETECEK ÇOK BİLGE İNSANLAR VAR AMA DEMEK BİZ BİR GÜNAH İŞLEMİŞİZKİ ALLAH (CC) BİZE İKTİDAR MUHALEFET TARAFI FARKETMEZ BUNLARI LAYIK GÖRMÜŞ TOPLUCA ÇOK ACI BİR BİÇİMDE YAPTIKLARIMIZIN KEFARETİNİ ÖDÜYORUZ

3
3
yanıtYanıtla
Seçilmiş kişi:

Yozgata yapılan en büyük kötülük şehrin yanlış yöne genişletilmesi oldu yozgata bundan büyük zarar verilemezdi. Üniversite araştırma toki ve bunların beraberindeki yapıların yeri kesinlikle yozgat-sorgun arası olmalıydı. Altyapı üst yapı boya badana işleri zamanla çözülür de yozgata açılan bu yara asla kapanmaz. Peki bu akıl kimden ve kimlerden çikti kazim aslan bu işin neresindeydi şehrin kaderiyle oynanirken.

1
3
yanıtYanıtla
Bükücü:

Bu adama oy vermiyorum ama diğer parti liderlerinden daha dürüst bir yapısı var gibi geliyor bana

2
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title