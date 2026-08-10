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Yeni Parti'den af teklifi tepkisi: 'Bal gibi af'

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Yeni Parti TBMM Grubu kapalı toplantıda buluştu. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, af düzenlemesine tepki göstererek 'bal gibi af' olduğunu, terör örgütlerine tolerans gösterilirken kendilerine gösterilmediğini söyledi. Grup başkanvekilleri kararın sorumlulukla verileceğini belirtti.

Yeni Parti TBMM Grubu Meclis'te kapalı olarak toplandı.

Grup, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bir araya geldi.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin siyasi iktidarın "bu af değildir" dediğini ancak bunun doğru olmadığını savundu.

Tanal, "Burada bal gibi af var. Af gelecekse herkese gelebilmeli. Terör örgütlerine gösterdikleri toleransı, bizim belediye başkanlarımıza, il başkanlarımıza, genel başkanlarımıza göstermiyorlar, bize göstermiyorlar." dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bütün milletvekillerimiz sorumlulukla davranacaklar. Herkes kendi tabanına bakacak" ifadelerini kullandı. Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise kapalı grup toplantısında Genel Başkan ile gündemi değerlendireceklerini söyledi.

Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, teklife ilişkin kararının net olduğunu, kararını toplantıda aktaracağını belirtti.

Kaynak: AA
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