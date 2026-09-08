Yeni Parti Sözcüsü Emre partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi:

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın "CHP kapatılsa herkes oturacaktı ve herkes yepyeni bir yol tutacaktı" sözlerine ilişkin, "Normalde başka bir zaman olsa tabii talihsiz bir açıklama olarak, bir gaf olarak değerlendirebiliriz ama CHP zaten kapatıldı." dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Emre, parti teşkilatlanma çalışmaları, Türkiye gündemi ve Üsküdar Belediyesinde gerçekleştirilen başkan vekili seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik eden Emre, Genel Başkan Özgür Özel'in halk buluşmaları kapsamında yurt gezilerini sürdürdüğünü, önümüzdeki hafta da programların devam edeceğini söyledi.

Gazze'deki gelişmelere de değinen Emre, bölgede "soykırım" yapıldığına dikkati çekerek, "Kadın, çocuk demeden soykırım yapılıyor. Katliamlar yapılıyor. Herkes sinmiş, korkmuş, menfaati gereği ses çıkartmıyor." diye konuştu.

Bosna Savaşı sırasında işlenen suçlardan hüküm giyen Ratko Mladic'in cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından Sırbistan'da düzenlenen törene de tepki gösteren Emre, Mladic'in "Bosna kasabı" olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Zeynel Emre, "Soykırım yaptığı, 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi, bu kadar sayıda Müslüman'ı katlettiği Uluslararası Adalet Divanı tarafından yargılanarak tespit edilen, ömür boyu hapse mahkum olan Ratko Mladic cezaevinde ölüyor ve Sırbistan'da buna devlet töreni düzenliyor." diye konuştu.

Yeni Parti'nin teşkilatlanma çalışmalarının sürdüğünü belirten Emre, "Bugün itibarıyla 81 ilin 78'inde örgütlendik. 872 ilçede örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta 3 ili de tamamlayıp bitireceğiz. Üye sayımızın 632 bine çıktığını ifade edelim. Parti olarak yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisine, katkısına minnettarız." dedi.

Emre, Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki Belediye Başkanvekili seçimine yönelik eleştirilerde de bulundu.

Emre, eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın katıldığı televizyon programında, "Hiç dilemiyorum tabii ki, konuyu net anlatmak için söylüyorum. CHP kapatılsa herkes oturacaktı ve herkes yepyeni bir yol tutacaktı. Orada akıl birliği oluşacaktı." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Normalde başka bir zaman olsa tabii talihsiz bir açıklama olarak, bir gaf olarak değerlendirebiliriz ama CHP zaten kapatıldı. ya bu CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'siyle, Bülent Ecevit'in CHP'siyle, Deniz Baykal'ın CHP'siyle, Özgür Özel'in CHP'siyle bir alakası var mı arkadaşlar? Yani yok. Zaten butlan, yani fiilen kapanmış durumda orası. İnşallah bir gün açılır. Orası kapandığı için biz milletimizle Yeni Parti'yi kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA