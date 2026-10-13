Yeni Parti lideri Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını ihanet olarak niteledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Bakın öz eleştiri için şunu söyleyim: Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı bugünü görmeseydi de o namussuzu aday yapmasaydı." dedi.

Özel, Yeni Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, iktidarı eleştirdi.

Grup toplantısında "fon mağdurlarının" da yer aldığını belirten Özel, "Sistemde parası kalan her bir vatandaşımız mağdurdur. Ev parasını, ameliyat parasını, evladının okul taksitini buraya kaptıranlar var. Mağdurların bir kısmı bugün grup toplantımızdalar. Biz mağdurun partisine, siyasi görüşüne bakmayız. Adalet ve Kalkınma Partisinin mağdurlara duyarsızlığının ve onları bir şekilde bastırmaya çalıştığının da farkındayız." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmalarına konu olaylardan para kazananların isimlerinin açıklanması çağrısında bulunan Özel, "Bu paralar soygunu yapanlardan alınmalıdır. Amerika bunu geçmişte yaptı, bir daha benzer olayların yaşanması çok çok azaldı." diye konuştu.

Özgür Özel, "Yeni Parti olarak yenilgiyi kabul etmeyen, AK Parti'ye konfor alanı tanımlamayan, iktidardan korkmayan ve milletin hakkını savunan bir siyaset yaptıklarını" dile getirerek, gerek Meclis'te gerekse meydanlarda vatandaşın ve mağdurların hakkını sonuna kadar savunacaklarını söyledi.

"O suçu hep birlikte bir daha işleyeceğiz"

Muhalefet belediyelerine yönelik soruşturma ve davaları eleştiren Özel, "siyasi operasyon yapılan arkadaşlarını savunduklarını, suçu ve kusuru bulunanlara ise genel başkan olarak gereğini yaptığını" söyledi. Özel, "Bütün AK Parti'li yöneticiler de biliyor ki arkadaşlarımızın suçu, Ekrem İmamoğlu'nun suçu, belediye başkanlarımızın suçu AK Parti'yi yenmektir. O suçu hep birlikte bir daha işleyeceğiz." dedi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde, haklarındaki soruşturmalar nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlıkları için belediye meclislerinde seçimler yapıldığını anımsatan Özel, "bu şekilde millet iradesinin gasbedildiğini" iddia etti.

Özgür Özel, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in, baro üyesi avukatlara yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Hakkındaki soruşturma ve davalar nedeniyle tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 18 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davada yarın savunma yapacağını anlatan Özel, şunları söyledi:

"Ben demokrasiye ve adalete inanan herkesi Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için değil, avukatları savunur, Ekrem İmamoğlu'na inanmak için değil, inananlar inanıyor, sevenleri inanıyor, tarafsız bir gözle, adil yargılanma hakkını savunmak için İmamoğlu davasına gelebiliyorsa gelmeye, gelemeyenleri kulak vermeye, ne söylüyor diye dinlemeye, okumaya, yani 'Ekrem İmamoğlu'na 1,5 yıldır bu kadar iftira atılıyor' diyorlar, tarafsız bir gözle dinlemeye davet ediyorum."

"İçim yanıyor, içim"

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yangın yerinde İzmir Belediye Başkanı da gitti AK Parti'ye katıldı. Kendisini seçenlere, yol arkadaşlarına ihanet edip, söylediği her sözü, ettiği her yemini, verdiği her teminatı hiç edip, daha 10 gün önce söylediği sözlerin hepsini birden yok sayıp gidip, bir de orada birilerine methiyeler düzmeye, pişkin pişkin sırıtmaya, İzmir'le alay etmeye ve İzmirlileri kahredecek işler yapmaya başladı. Bu ne ilk, belki de son olmayacak. Tarihte de hep böyle oldu. Çünkü dönem kirli bir dönem ve bu dönem kirlilerle temizler, cesurlarla korkaklar, menfaatçilerle kahramanlar birbirinden öyle ayrışacak, tarihte öyle yerlerini alacaktır."

Özgür Özel, son yerel seçimlerde İzmir'deki 31 belediye başkanlığının 29'unu kazandıklarını, Türkiye tarihinin en büyük seçim başarısını elde ettiklerini söyledi. "O gün, çeşitli yöntemlerle, diğer adayların belirlendiği gibi belirlenen aday, bugün ihanet etti" ifadesini kullanan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün 'büyük bir zafer, başarı' deyip sahiplenen birileri dönmüş bize ıvır zıvır konuşuyor. Onu yapacakmışım, bunu yapacakmışım, öz eleştiri yapacakmışım. Öz eleştiri ne? İçim yanıyor, içim. Bakın öz eleştiri için şunu söyleyim: Cemil Tugay'a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılsaydı, bu kafa kırılsaydı bugünü görmeseydi de o namussuzu aday yapmasaydı. Öz eleştiri ne? Ama kendilerinin ilk ilan ettiği aday, prensesleri, Aydın'da toplayıp kaçarken hiç orada sorumluluk almayanlar, prensesleri Afyon'dan AK Parti'ye koşa koşa giderken hiç sorumluluk almayanlar, Ataşehir'de taraf değiştiren 6 belediye meclis üyesinin 5'i önceki dönemin sorumluluğunda olanlar, çıkıp da bize, İzmir'le aramıza girip, 'Özür dileyecek misin?' İzmirlinin ayağının altına yatarım ama sizin gibi haysiyetsizlik peşinde koşanlara bu partiyi teslim etmem. Aklınızı başınıza alın. Kimsiniz siz? Butlancılar. Kimsiniz siz? İktidara teslim olanlar. Kim kimsiniz siz? 47 yıllık zaferden sonra kaybetmeye görevlendirilenler."

İzmir ile arasına hiç kimsenin giremeyeceğini vurgulayan Özel, ilk yerel seçimlerde İzmir'deki 31 belediyenin hepsini kazanarak dünya rekoru kıracaklarını ileri sürdü.

(Bitti)

Kaynak: AA