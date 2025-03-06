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Yeni parti kuruluyor! Genel merkezi, amblemi ve ismi gizli

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Türkiye'de kurulan partilere bir yenisi daha ekleniyor. Partinin genel merkezi, ismi ve amblemi gizli tutulurken açıklama için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tercih edildi.

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Genel Başkanı Teoman Yıldırım, yeni kuracağı siyasi partiyi 23 Nisan'da Ankara'da duyuracağını ifade etti.

"GÜÇLÜ BİR SİSTEM KURACAĞIZ"

Partisinin en büyük hedefini anlatan Yıldırım, "Hedefimiz Türkiye'nin ileri demokrasi konumuna gelmesine yol açmaktır. Türkiye'de merkeziyetçiliğin çok güçlü olması hem partilerin demokratikleşmesi adına hem de seçmen milletvekili bağının güçlendirilmesi açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Seçmen-milletvekili bağının kuvvetlenmesi, parti üyelerinin ve seçmenlerin fikirlerini partileri yoluyla ifade edebilmesi ve milletvekillerini davranışlarından sorumlu tutabilmesi için ön seçim mekanizması ve üyelik araçlar arasında güçlü bir sistem kuracağız. Parti içinde en önemli unsurun parti içi demokrasinin güçlenmesi sağlamak olacak" dedi.

Yeni parti kuruluyor: Genel merkez, amblem ve ismi gizli, 23 Nisan işaret edildi

"PARTİNİN ADI NETLEŞMEDİ"

Parti kuruluş töreni konusunda hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Yıldırım, "Büyük bir salon toplantısı yerine, bir otelde kurucuların, parti amblemi ve isminin açıklanacağı bir tören planlanıyor. Parti ismi ile ilgili seçenekler değerlendirilme aşamasında, partinin adı henüz netleşmedi" diye konuştu.

"BİNANIN YERİ GİZLİ TUTULUYOR"

Yıldırım, "Yeni parti için genel merkez binası da kiralandı ancak şimdilik binanın yeri gizli tutuluyor. Zira İstanbul'da partinin çalışma ofisi olarak kiralama yapıldı. Ekip, genel merkez binası konusunda da aynı taktiği izliyor. Güçlü Türkiye vizyonu için parti tüzel kişiliğinde kurumsallığa önem veriyoruz. Millet artık fikir, siyasi kadro ve zihniyet değişimi istiyor" dedi.

Yeni parti kuruluyor! Genel merkezi, amblemi ve ismi gizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları48m4fvhbqy:

Biz de parti kurmayı düşünüyoruz.Partimizin adı kimkime dum duma partisi :))

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