Emir'den çerçeve yasa eleştirisi

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin, " Ak Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın bu çerçeve yasayı nasıl getireceğini bilmiyoruz. Ama olması gereken eğer ana muhalefetin veya diğer partilerin de katkısı alınmak isteniyorsa, onun Meclis usullerine uygun bir şekilde uygun yöntemlerle yapılması gerekir. Ama şu ana kadar o ciddiyeti ve nezaketi görmüş değiliz." dedi.

Emir, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemeyi Türkiye'nin toplumsal barışı, kardeşlik ve demokrasisi açısından son derece önemli bir yasa olarak nitelendirdi.

Söz konusu yasa için yapılan çalışmaları hatırlatan Emir, süreçlerin daha katılımcı, şeffaf ve açık olması gerektiğini her defasında vurguladıklarını belirtti.

Bu yasayı birkaç kişinin bildiğini, AK Partili milletvekillerinin dahi bilmediğini savunan Emir, bunun yöntemsel olarak yanlış olduğunu iddia etti.

Taslağın üzerinde çalışacak, konuşacak, katkı verecek bir sürecin kendilerine tanınmadığını ileri süren Emir, " Ak Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın bu çerçeve yasayı nasıl getireceğini bilmiyoruz. Ama olması gereken eğer ana muhalefetin veya diğer partilerin de katkısı alınmak isteniyorsa, onun Meclis usullerine uygun bir şekilde uygun yöntemlerle yapılması gerekir. Ama şu ana kadar o ciddiyeti ve nezaketi görmüş değiliz." ifadelerini kullandı.

Ak Parti'den telefondan kendilerine söylenmiş "görüşelim ve bilgilendirelim" talebine ilişkin ise Emir, bu bilgilendirmenin bir taslak metinle olmayacağını anladıklarını söyledi.

Genel prensipler üzerinde bilgilendirmenin yararlı olacağı kanaatinde olmadıklarını belirten Emir, "Olması gereken, Meclis'te her zaman yapıldığı gibi, eğer bize bir çalışma ziyareti tasarlanıyorsa, bundan memnun oluruz. Ama bu çalışma ziyaretinin mutlaka somut bir taslak üzerinden yapılması ve bizim de ona gerçekten sadece bilgilendirilmek değil, aynı zamanda eleştiri ve katkılarımızı yapabileceğimiz bir sürecin işletilmesi gerekir. 'Biz, Yeni Parti'yi bir şekilde bir yerde buluşacağız, bilgilendireceğiz' demek bile aslında üstenci ve dışlayıcı bir tavırdır." diye konuştu.

"Komisyon raporunun 6 ve 7. bölümlerine çok atıf yapıyordunuz. Bu konularda herhangi bir somut adım da atılmadı. 'Bu adımlar atılmadan yasa taslağına destek vermeyiz' gibi bir kararınız ya da tutumunuz olur mu?" sorusuna ise Emir şu yanıtı verdi:

"Görmediğimiz bir yasa taslağına açıktan, bırakın altına imza atmayı, destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır. Böyle bir şeyi elbette ki yapamayız. Sadece çerçeve terör yasasını getirelim ama diğer yanıyla demokratikleşme, adalet bir kenarda kalsın, kayyum uygulamaları aynen devam etsin, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamaya devam etsinler, onlar birilerini bir şekilde siyasete sokmaya çalışırken veya affetmeye çalışırken aynı zamanda seçilmiş belediye başkanları tutukluluk adı altında fiilen cezaevinde tutulmaya devam edilsin. Elbette ki bu bütün vicdanları kanatacaktır."

Emir, bir gazetecinin "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in çerçeve yasa teklifiyle görüşme talebini net olarak geri çevirdiniz yani?" ifadeleri üzerine, "Biz görüşme talebini geri çevirmedik. Böyle bir görüşme talebi olması gerektiği gibi gelmediği için olması gerektiği gibi isteğin oluşmasını bekleriz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA