Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24 Ankara bürosunu Murat Emir'le ziyaret etti

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24 Ankara bürosunu Murat Emir'le ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Partiden yapılan açıklamaya göre, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24'ün Ankara bürosunu ziyaret etti. Ziyarette Özel'e Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer eşlik etti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24 haber platformunu ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, T24'ün Ankara bürosunda gerçekleşen ziyarette Özel'e, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer eşlik etti.
Kaynak: AA