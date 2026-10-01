Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24 Ankara bürosunu Murat Emir'le ziyaret etti

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24 haber platformunu ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, T24'ün Ankara bürosunda gerçekleşen ziyarette Özel'e, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer eşlik etti.

Kaynak: AA