Herkes "Kimdir" diye onu aratıyor! İşte yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Kabine'nin yeni yüzlerinden birisi de Yusuf Tekin oldu. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı görevini 2021 yılından bu yana Mahmut Özer yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Kabine'nin tamamına yakını yeni isimlerden oluşurken, değişen koltuklardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı oldu.

YUSUF TEKİN, YENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLARAK ATANDI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Mahmut Özer'in yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Tekin, 2018 yılından bu yana rektör olarak görev yapıyordu.

2021'DEN BU YANA MAHMUT ÖZER BAKANDI

Öte yandan Mahmut Özer, Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atanmıştı. Özer, 2021'den bu yana bakanlık koltuğunda oturuyordu.

YUSUF TEKİN KİMDİR?

İlköğrenimi ve orta öğrenimi Rize'de tamamlamış, 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiştir. Siyaset ve sosyal bilimler alanında lisansüstü ve doktora eğitimini tamamlamış, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olmuştur. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanmış[1], Tekin, 28 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı olarak atanmış, 25 Temmuz 2018 tarihinde bu görevinden ayrılmış, 17 Ağustos 2018 tarihinde profesör olmuş, 15 Eylül 2018 tarihinde ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörü olarak atanmıştır.[2] 3 Haziran 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanı görevine getirilmiştir.