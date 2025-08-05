Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri

Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
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Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte TSK'nın en tepesindeki ismin bilinmeyenleri...

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Toplantıda terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları değerlendirildi. Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Peki Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? İşte tüm bilinmeyenler...

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli görevlerde bulunmuş, kariyerini istikrarlı şekilde yükselterek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na kadar gelmiş üst düzey bir askeri yetkilidir.

1977 YILINDA KAPIDAN İÇERİ GİRDİ

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askeri Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri

GÖREVDEYKEN TESİSTE PATLAMA OLMUŞTU

2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı. Bu görevini yürütürken Kırıkkale'deki Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi'nde patlama meydana gelmiş ve 4 kişi ölmüştür.

Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri

YÜKSELİŞİ DEVAM ETTİ

2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2013-2014 arası Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı, 2014-2016 arası 3. Ordu Kurmay Başkanlığı yaptı. 2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı. 10 Ocak 2020'de Metin Gürak'ın Libya'da görevlendirilmesi üzerine Genelkurmay II. Başkanlığına vekalet etmeye başladı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti 24 Ağustos 2021'de asaleten atandı.

O ARTIK EN TEPEDEKİ İSİM

24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. 3 Ağustos 2023 tarihli YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Bayraktaroğlu, Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edilmesiyle yeni Genelkurmay Başkanı oldu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAhmet GİDER:

Hayırlı uğurlu olsun, başarıları daim olsun inşallah. Önemli olan ülkemize, vatanımıza aşk ve şevk ile hizmet etmektir.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yeni görevinde başarılar dileriz. Allah, Askerimizi Polisimizi ,Güvenlik güçlerini korusun onları başımızdan eksik etmesin inşallah.

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Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Hayırlı olsun ...

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Haber YorumlarıAlkurt:

Hayirlara vesile olur insallah

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Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Ülkemize hayırlı olsun

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